В DOOM: The Dark Ages 16 ноября появится режим "Резня" - бесконечные сражения и новые награды

Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали выход бесплатного обновления для DOOM: The Dark Ages — режима «Резня» (Slaughter Mode). Он станет доступен 16 ноября 2026 года для владельцев платного дополнения Revelations.

В режиме «Резня» игрокам предстоит отражать всё более мощные волны демонов, проходя через случайным образом генерируемые столкновения, арены и битвы с боссами.

За прохождение раундов игроки получают «Черепа» — валюту, которую можно потратить на различные награды: эксклюзивные облики для Палача, скины для оружия (доступные во всех режимах игры) и значки профиля. Также можно открыть композиции из саундтрека IDKFA за авторством Эндрю Хулшульта — их разрешено использовать как в режиме «Резня», так и в «Рипаториуме». Кроме того, еженедельные испытания предложат дополнительные способы получения наград.

В режиме реализована механика «риск — награда»: в определённых контрольных точках игроки могут либо сохранить накопленные «Черепа», либо рискнуть ими, чтобы увеличить множитель очков. Однако, если персонаж погибнет во время такого риска, все не сохранённые «Черепа» будут потеряны. Достижение контрольных точек также открывает новые стартовые позиции для последующих попыток прохождения.