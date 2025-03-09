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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 267 оценок

В DOOM: The Dark Ages будет собственный аналог Мародера из DOOM: Eternal

Gruz_
Новости

Если вы полагали, что id Software не восполнит недостаток элементов платформера в DOOM: The Dark Ages, вы сильно заблуждались, поскольку самый злобный враг из DOOM: Eternal, а именно Мародер, вернется в новом облике.

Охотник Агадон - это новый Мародер. Но это не просто его увеличенная версия, а нечто совершенно иное. Он будет похож сразу на нескольких разных боссов, так как сможет уклоняться, обходить и даже отбивать снаряды Палача Рока. Босс будет использовать целый набор комбо-атак, от которых придется защищаться с помощью пилообразного щита, словно вы играете в Sekiro: Shadows Die Twice, которая нас очень вдохновляла. Это будет настоящее испытание всего, чему игроки научились за время прохождения игры, своеобразный финальный экзамен.

Разработчики не стали отказываться от такого босса, как Мародер, так как уверены, что игроки не прочь получить дополнительный вызов, но в прошлый раз причиной разногласий стала не механика сложности, а неправильная подача и объяснение.

Многое из того, что требовал от игроков Мародер, ранее не применялось в кампании, поэтому игрокам не понравилось такое резкое изменение в темпе игры. Более плавное разъяснение и подготовка должны помочь сгладить этот недостаток.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PS5, Xbox Series X|S, ПК (Steam) и Game Pass.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
5uperNova

Опять эта дрочня с парированием?

4
Fronyx

Ну да, ведь теперь в игре щит и это 100% будет

0
agula98
словно вы играете в Sekiro: Shadows Die Twice

О нет, не надо. Зачем это нужно в думе который всегда просто был динамичным шутером

1
jax baron

ну норм

0
Max Rolens

Злой он какой-то

0
saa0891

Шикарно.

Очень надеюсь духи тоже будут, мародёр в которого вселился дух это были одни из самых запоминающихся, интересных и челенджовых моментов.

Всё таки как же я рад что в сюжете взяли временной отрезок с Ночными стражами и как собственно думгай и стал Палачом рока, стилистика и локации вообще просто охрененные будут.

0
Durka bezveruishix

То чувство когда в стрелялке челленджа и разнообразия механик больше чем во всех соулс и соулс-лайк поделках.....

0
жифорсник

самый ненавистный враг, когда их 2 это ж...

0
Mark500

Как раз самый душный враг был! Бой с ним всегда был однообразным.

-2