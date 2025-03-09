В DOOM: The Dark Ages будет собственный аналог Мародера из DOOM: Eternal

Если вы полагали, что id Software не восполнит недостаток элементов платформера в DOOM: The Dark Ages, вы сильно заблуждались, поскольку самый злобный враг из DOOM: Eternal, а именно Мародер, вернется в новом облике.

Охотник Агадон - это новый Мародер. Но это не просто его увеличенная версия, а нечто совершенно иное. Он будет похож сразу на нескольких разных боссов, так как сможет уклоняться, обходить и даже отбивать снаряды Палача Рока. Босс будет использовать целый набор комбо-атак, от которых придется защищаться с помощью пилообразного щита, словно вы играете в Sekiro: Shadows Die Twice, которая нас очень вдохновляла. Это будет настоящее испытание всего, чему игроки научились за время прохождения игры, своеобразный финальный экзамен.

Разработчики не стали отказываться от такого босса, как Мародер, так как уверены, что игроки не прочь получить дополнительный вызов, но в прошлый раз причиной разногласий стала не механика сложности, а неправильная подача и объяснение.

Многое из того, что требовал от игроков Мародер, ранее не применялось в кампании, поэтому игрокам не понравилось такое резкое изменение в темпе игры. Более плавное разъяснение и подготовка должны помочь сгладить этот недостаток.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PS5, Xbox Series X|S, ПК (Steam) и Game Pass.