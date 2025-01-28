В Doom: The Dark Ages будет то, что геймеры ненавидят больше всего - Denuvo

Как сообщает портал DSOGaming, шутер Doom: The Dark Ages получит антипиратскую защиту Denuvo, что уже вызвало критику среди игроков. Учитывая, что Bethesda не стала использовать эту технологию в Indiana Jones and the Great Circle, ее появление в новом Doom стало неожиданностью.
Denuvo получила ужасную репутацию не потому, что мешает пиратам, а потому что негативно влияет на производительность. Многие игроки отмечают, что игры с этой защитой страдают от падения FPS, микрофризов и проблем с загрузками. С учетом того, что практически все крупные релизы последних лет страдают от плохой оптимизации на ПК, наличие Denuvo может серьезно усугубить ситуацию с релизом Doom: The Dark Ages.
Впрочем, Bethesda ранее удаляла защиту из своих игр, включая Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo и Doom Eternal, так что есть вероятность, что Denuvo уберут через некоторое время после релиза.
Тем временем Bethesda раскрыла системные требования Doom: The Dark Ages. Игра потребует не менее 16 ГБ ОЗУ, а для комфортной игры в 4K Ultra понадобится 32 ГБ ОЗУ и RTX 4080 или Radeon RX 7900XT.
Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
При Кармаке такой муйни не было...
принудительный рейтрейсинг+денува, ядерная смесь
Значит не поиграю с такой ценой, ну и ладно, поиграю в что-то другое, игр миллион, а время ограничено
А денува сразу не мешает🤣🤣🤣🤣
Вот именно. Купил гей пасс за гроши и бед не знаешь 🥰
Вечный геймпас для одиночных игр стоит бакс)
Для мульта аж 8$ в месяц.
Это если люди в теме всего этого))
Да как-то пофиг)
Абсолютно пофиг.
да пох, в геймпасс есть
Вот это и доказывает, что если в геймпасе и денува сразу не мешает 🤣🤣🤣, просто геймеры лицемеры, хуже разрабов, просто не дают спиратить и сразу вой поднимают, якобы у них денува что то жрёт
Я бы поныл, если бы запаса мощности не было, а так компик обновил, в целом все равно на денуву
Denuvo это самый стремный демон в новом Doom😄
Я сначала собирался покупать но из-за неадекватного ценника сразу передумал, за 4 штуки я бы ещё подумал потому что есть полная локализация, но 6 штук они вообще ох*ули, другого слова тут не подберёшь, но последней каплей было то что гондурасы из Беседки заблокировали доступ к серверам Беседки и теперь в DooM Eternal в РФ не доступны испытания, скины, моды и всё что связано с мультомl, я последний раз играл в прошлом году, тут решил поиграть и повыбивать новых скинов и прочих плюшек и обнаружил такую хернь
да конечно это можно обойти с помощью прог, но зачем мне этот геморрой, теперь буду брать только активацию или качать пиратки.
Они ж в самом начале своего трейлера сказали как им важна оптимизация) И сразу же перечеркнули Denuvo..
Пи! Да! Ра! Сы!
Тогда ждем скидок
Кстати говоря прошла часть дума как раз таки нагибает всё 8 ГБ видеокарты на макс настройках.
Так ещё и без Мика Гордона в качестве муз. композитора, а музыка в думе очень много решает. Если вспомнить музыку во втором DLC Doom Eternal, это был просто лютый кал.
прощай дум
"Да какого хрена?" - Xatab...
И это печально. Ибо цена 5300 спасибо, ютуб посмотрю.
геймпасс возьми за 200р за 2 недели и пройдешь игру
мне лень акк пиндосов делать
почему пиндосов?тебе сделают даже его
дадут почту и пароль, потом сменишь
не хачу. попробую на русском за 1500 на 3 месяца продают и вроде как дум доступен в данный момент, ну индиану вроде как купить можно и играть с геймпас предлагает. но проверять буду в день выхода
А как же 2060 в минималках? Денуво меркнет 😁
Там 2060 супер нужна,у обычной 2060 всего 6 гигов памяти не потянет.Вообщем обладатели карт меньше 8 гигов и без лучей в пролете.
Всё так. Помню, как в 2021-22 писали многие, что трассировка не будет на обязательном уровне, иначе никто не сможет играть и не будут покупать игры.
GTX - это труп
На даче в танки играть)А так да.
новые части дум лучше дум 2 , дум 3? стоит играть?
по скидке нормально, по геймпасс нормально
за фулл прайс я бы лично не брал, стрелялка простая
даже у вульфиншайтна хоть какой то сюжет есть
Если ты не увидел интересный сюжет с неожиданными поворотами и нюансами это исключительно твои проблемы, я уж не говорю про то что это по сути единственный олдускульный хардкорный сингловый шутер за многие годы, больше ни кто ни чего подобного и не делает.
спасибо,гляну
Ну как обычно тогда. Подождем игру в Steam со скидкой и без Denuvo.
Бэклог пока есть.
Она и так есть в стиме с анонса
Они вродь на все свои игры(на думцы уж точно) ставят денуву, так что ожидаемо.
Ну что сказать, обязательно куплю через год, со скидкой в 70 - 80% и без денува😉😁
А зачем тут какой-то мутный портал, если инфа про денуво есть на странице в стиме с момента анонса?
че шары то выпучили? в предыдущих двух частях она тоже была. за полтос офлайн акк купить не проблема, тем более игра синглплеерная
денува защиет.
пох на денуво, мне кажется обычным геймерам(не пиратам) пох на денуво
если игра нужна они её купят, хоть 100 денув поставьте
если игра не нужна - не купят никогда
Пиратам придётся раскошелится))).
200р геймпасс стоит
Я правильно вижу,на картах без рейтрейсинга игра не запустится?))Опять кинули кое кого.
нищих, называй вещи своими именами
Денуво есть истинное благо для геймеров, так как освобождает время от прохождения дерьма с денуво. В нормальных играх денуво нет.
Да. Тысяча игр в бэклоге. Одной демувоигрой меньше/больше)
Нечего, главное, что бы без повестки и всякого воок мусора
ой не факт - сюжет там обещают огромный
>Denuvo получила ужасную репутацию не потому, что мешает пиратам, а потому что негативно влияет на производительность
Посмеялся))) воняют на эту защиту исключительно пираты, если игра оптимизирована нормально, то она будет прекрасно работать и с денувой. Вуконг как яркий пример, даже не смотря на UE5 в игре нет статтеров как в том же сайлент хилл 2, который без денувы. Етернал к слову работал безупречно и с денуво. Так что эти истории про магическое влияние на производительность читать смешно. Пиратам могу только посочувствовать и советую найти работу.
Это просто защита от пиратов, такое я могу понять. Главное там нет жирнофемок, петушья, засилья обезьян.