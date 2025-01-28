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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 227 оценок

В Doom: The Dark Ages будет то, что геймеры ненавидят больше всего - Denuvo

Gutsz
Новости

Как сообщает портал DSOGaming, шутер Doom: The Dark Ages получит антипиратскую защиту Denuvo, что уже вызвало критику среди игроков. Учитывая, что Bethesda не стала использовать эту технологию в Indiana Jones and the Great Circle, ее появление в новом Doom стало неожиданностью.

Denuvo получила ужасную репутацию не потому, что мешает пиратам, а потому что негативно влияет на производительность. Многие игроки отмечают, что игры с этой защитой страдают от падения FPS, микрофризов и проблем с загрузками. С учетом того, что практически все крупные релизы последних лет страдают от плохой оптимизации на ПК, наличие Denuvo может серьезно усугубить ситуацию с релизом Doom: The Dark Ages.

Впрочем, Bethesda ранее удаляла защиту из своих игр, включая Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo и Doom Eternal, так что есть вероятность, что Denuvo уберут через некоторое время после релиза.

Тем временем Bethesda раскрыла системные требования Doom: The Dark Ages. Игра потребует не менее 16 ГБ ОЗУ, а для комфортной игры в 4K Ultra понадобится 32 ГБ ОЗУ и RTX 4080 или Radeon RX 7900XT.

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

-19
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
ilya178G

При Кармаке такой муйни не было...

18
r23dom

принудительный рейтрейсинг+денува, ядерная смесь

13
Unicorling

Значит не поиграю с такой ценой, ну и ладно, поиграю в что-то другое, игр миллион, а время ограничено

5
Фризостат
Значит не поиграю с такой ценой
-8
Ozzyka Фризостат

А денува сразу не мешает🤣🤣🤣🤣

0
Фризостат Ozzyka

Вот именно. Купил гей пасс за гроши и бед не знаешь 🥰

-5
erkins007 Фризостат

Вечный геймпас для одиночных игр стоит бакс)

Для мульта аж 8$ в месяц.

1
Фризостат erkins007
Вечный геймпас для одиночных игр стоит бакс)

Это если люди в теме всего этого))

0
shurasick876

Да как-то пофиг)

5
JKarter

Абсолютно пофиг.

-1
Dark1994

да пох, в геймпасс есть

2
Ozzyka

Вот это и доказывает, что если в геймпасе и денува сразу не мешает 🤣🤣🤣, просто геймеры лицемеры, хуже разрабов, просто не дают спиратить и сразу вой поднимают, якобы у них денува что то жрёт

0
Dark1994 Ozzyka

Я бы поныл, если бы запаса мощности не было, а так компик обновил, в целом все равно на денуву

0
TheNikolay00

Denuvo это самый стремный демон в новом Doom😄

2
saa0891

Я сначала собирался покупать но из-за неадекватного ценника сразу передумал, за 4 штуки я бы ещё подумал потому что есть полная локализация, но 6 штук они вообще ох*ули, другого слова тут не подберёшь, но последней каплей было то что гондурасы из Беседки заблокировали доступ к серверам Беседки и теперь в DooM Eternal в РФ не доступны испытания, скины, моды и всё что связано с мультомl, я последний раз играл в прошлом году, тут решил поиграть и повыбивать новых скинов и прочих плюшек и обнаружил такую хернь

да конечно это можно обойти с помощью прог, но зачем мне этот геморрой, теперь буду брать только активацию или качать пиратки.

2
bohdan2015

Они ж в самом начале своего трейлера сказали как им важна оптимизация) И сразу же перечеркнули Denuvo..

2
pckot01

Пи! Да! Ра! Сы!

2
BAZKIN

Тогда ждем скидок

1
kotasha

Кстати говоря прошла часть дума как раз таки нагибает всё 8 ГБ видеокарты на макс настройках.

1
Jarvis666

Так ещё и без Мика Гордона в качестве муз. композитора, а музыка в думе очень много решает. Если вспомнить музыку во втором DLC Doom Eternal, это был просто лютый кал.

1
WerGC

прощай дум

1
Kobayashi_Rindo

"Да какого хрена?" - Xatab...

1
Scorpion_GamePlay

И это печально. Ибо цена 5300 спасибо, ютуб посмотрю.

1
My life is a game

геймпасс возьми за 200р за 2 недели и пройдешь игру

-1
Scorpion_GamePlay My life is a game

мне лень акк пиндосов делать

1
My life is a game Scorpion_GamePlay

почему пиндосов?тебе сделают даже его
дадут почту и пароль, потом сменишь


0
Scorpion_GamePlay My life is a game

не хачу. попробую на русском за 1500 на 3 месяца продают и вроде как дум доступен в данный момент, ну индиану вроде как купить можно и играть с геймпас предлагает. но проверять буду в день выхода

0
Фризостат
будет то, что геймеры ненавидят больше всего - Denuvo

А как же 2060 в минималках? Денуво меркнет 😁

0
Саша Лайк

Там 2060 супер нужна,у обычной 2060 всего 6 гигов памяти не потянет.Вообщем обладатели карт меньше 8 гигов и без лучей в пролете.

-1
Фризостат Саша Лайк

Всё так. Помню, как в 2021-22 писали многие, что трассировка не будет на обязательном уровне, иначе никто не сможет играть и не будут покупать игры.

GTX - это труп

0
Саша Лайк Фризостат
GTX - это труп

На даче в танки играть)А так да.

-1
Toma Hawk

новые части дум лучше дум 2 , дум 3? стоит играть?

0
My life is a game

по скидке нормально, по геймпасс нормально

за фулл прайс я бы лично не брал, стрелялка простая

даже у вульфиншайтна хоть какой то сюжет есть

0
saa0891 My life is a game
даже у вульфиншайтна хоть какой то сюжет есть

Если ты не увидел интересный сюжет с неожиданными поворотами и нюансами это исключительно твои проблемы, я уж не говорю про то что это по сути единственный олдускульный хардкорный сингловый шутер за многие годы, больше ни кто ни чего подобного и не делает.

0
My life is a game saa0891

спасибо,гляну

0
Lazy Mutton

Ну как обычно тогда. Подождем игру в Steam со скидкой и без Denuvo.

Бэклог пока есть.

0
prorock

Она и так есть в стиме с анонса

0
smallhell

Они вродь на все свои игры(на думцы уж точно) ставят денуву, так что ожидаемо.

0
UralGames83Ru

Ну что сказать, обязательно куплю через год, со скидкой в 70 - 80% и без денува😉😁

0
prorock
Как сообщает портал DSOGaming,

А зачем тут какой-то мутный портал, если инфа про денуво есть на странице в стиме с момента анонса?

0
пекабир

че шары то выпучили? в предыдущих двух частях она тоже была. за полтос офлайн акк купить не проблема, тем более игра синглплеерная

-1
MunchkiN 616

денува защиет.

-1
My life is a game

пох на денуво, мне кажется обычным геймерам(не пиратам) пох на денуво

если игра нужна они её купят, хоть 100 денув поставьте
если игра не нужна - не купят никогда

-1
AlluringJake

Пиратам придётся раскошелится))).

-1
My life is a game

200р геймпасс стоит

0
Саша Лайк

Я правильно вижу,на картах без рейтрейсинга игра не запустится?))Опять кинули кое кого.

-2
Great-heartedElio

нищих, называй вещи своими именами

-1
Чебурешник

Денуво есть истинное благо для геймеров, так как освобождает время от прохождения дерьма с денуво. В нормальных играх денуво нет.

-2
utmuk

Да. Тысяча игр в бэклоге. Одной демувоигрой меньше/больше)

-2
Max Rolens

Нечего, главное, что бы без повестки и всякого воок мусора

-3
jax baron

ой не факт - сюжет там обещают огромный

0
vvvjust

>Denuvo получила ужасную репутацию не потому, что мешает пиратам, а потому что негативно влияет на производительность

Посмеялся))) воняют на эту защиту исключительно пираты, если игра оптимизирована нормально, то она будет прекрасно работать и с денувой. Вуконг как яркий пример, даже не смотря на UE5 в игре нет статтеров как в том же сайлент хилл 2, который без денувы. Етернал к слову работал безупречно и с денуво. Так что эти истории про магическое влияние на производительность читать смешно. Пиратам могу только посочувствовать и советую найти работу.

-3
BewitchingBaron
то, что геймеры ненавидят больше всего - Denuvo

Это просто защита от пиратов, такое я могу понять. Главное там нет жирнофемок, петушья, засилья обезьян.

-4