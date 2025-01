В Doom: The Dark Ages будет то, что геймеры ненавидят больше всего - Denuvo

Как сообщает портал DSOGaming, шутер Doom: The Dark Ages получит антипиратскую защиту Denuvo, что уже вызвало критику среди игроков. Учитывая, что Bethesda не стала использовать эту технологию в Indiana Jones and the Great Circle, ее появление в новом Doom стало неожиданностью.

Denuvo получила ужасную репутацию не потому, что мешает пиратам, а потому что негативно влияет на производительность. Многие игроки отмечают, что игры с этой защитой страдают от падения FPS, микрофризов и проблем с загрузками. С учетом того, что практически все крупные релизы последних лет страдают от плохой оптимизации на ПК, наличие Denuvo может серьезно усугубить ситуацию с релизом Doom: The Dark Ages.

Впрочем, Bethesda ранее удаляла защиту из своих игр, включая Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo и Doom Eternal, так что есть вероятность, что Denuvo уберут через некоторое время после релиза.

Тем временем Bethesda раскрыла системные требования Doom: The Dark Ages. Игра потребует не менее 16 ГБ ОЗУ, а для комфортной игры в 4K Ultra понадобится 32 ГБ ОЗУ и RTX 4080 или Radeon RX 7900XT.

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.