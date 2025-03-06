В DOOM: The Dark Ages можно будет отключить ненужные подсказки

В начале этого года мы увидели DOOM: The Dark Ages во всей красе, но, как и в случае с DOOM Eternal 2020 года, некоторые фанаты начали задаваться вопросом о работе с пользовательским интерфейсом и различными индикаторами. К счастью, как и в случае с Eternal, все, что вам не нравится, можно будет отключить.
Так, директор игры Хьюго Мартин (Hugo Martin) ответил на критику в адрес выделяющегося на экране вокруг врагов ярко-фиолетового круга, который трудно было не заметить в недавнем геймплейном ролике. По словам Мартина, он может на 99 % гарантировать, что круги, как и другие элементы пользовательского интерфейса, можно будет отключить, поскольку The Dark Ages, как и DOOM Eternal, предложит ИИ с множеством вариантов настройки.
Кроме того, Хьюго Мартин рассказал, что кадры, которые можно было увидеть во время январского мероприятия Developer_Direct 2025, организованного Microsoft, были сделаны на основе версии игры нескольких месяцев назад.
В финальной версии нового DOOM фиолетовый круг не должен быть таким заметным. Можно предположить, что и другие элементы интерфейса будут выглядеть немного иначе и будут лучше настроены. «Просто доверьтесь нам. Это работает. Как и ко всему остальному, к этому нужно привыкнуть, и если вы захотите отключить это, вы сможете это сделать», - говорит Мартин.
DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
У всех Ютюб ролик грузит? У кого с компа работает просмотр ролика с Ютюба? Я один не могу его увидеть от слова совсем?
через v@n заработало... руг@внотубу нужна аудитория...
ппц. будь проклят этот сраный руг@внотуб. вк - приложение скачай и прочие "наши" ховноразработки! и роспотребнадзор - главные гады над всеми гадами! Слава пиратам - слава торрент мейкерам из России!
У вас недостаточно патронов!
А можно будет отключить не всем нудные лучи, что бы не было лока на rtx? Мне например не нужны лучи в играх, мне надо не дурить голову - запуститься ли новая игра на 1080ti или хрен(...
Сначала им кружочки фиолетовые не нравятся, потом ещё что-нибудь придумают. В прошлый раз ныли на интерфейс eternal, теперь на это.
потому что он шляпный был перегруженный и цветастый в отличие от того что на презентации был и в 2016 там критика была обоснована плюс патроны радужные вылетали что выбевало из атмосферы
Видимо, вместо игры в дум, надо было заняться развитием экстрасенсорных способностей, чтобы заранее понимать, что разрабы в финале наворотят. И, конечно, атмосфера дума - это не кровь, кишки и демоны, а исключительно унылая серость. А то, что радужные патроны - часть геймплея, это никого, видимо, не волнует, главное - атмосферу не сломать.
Полностью согласен,как будто в ммо на мобилках играешь)
Вот тоже когда игра вышла не понимал, а к чему собсна причины? В том геймплее что был, мне было не до цвета вылетающих ресурсов с демонов