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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 265 оценок

В DOOM: The Dark Ages можно будет отключить ненужные подсказки

Gruz_
Новости

В начале этого года мы увидели DOOM: The Dark Ages во всей красе, но, как и в случае с DOOM Eternal 2020 года, некоторые фанаты начали задаваться вопросом о работе с пользовательским интерфейсом и различными индикаторами. К счастью, как и в случае с Eternal, все, что вам не нравится, можно будет отключить.

Так, директор игры Хьюго Мартин (Hugo Martin) ответил на критику в адрес выделяющегося на экране вокруг врагов ярко-фиолетового круга, который трудно было не заметить в недавнем геймплейном ролике. По словам Мартина, он может на 99 % гарантировать, что круги, как и другие элементы пользовательского интерфейса, можно будет отключить, поскольку The Dark Ages, как и DOOM Eternal, предложит ИИ с множеством вариантов настройки.

Кроме того, Хьюго Мартин рассказал, что кадры, которые можно было увидеть во время январского мероприятия Developer_Direct 2025, организованного Microsoft, были сделаны на основе версии игры нескольких месяцев назад.

В финальной версии нового DOOM фиолетовый круг не должен быть таким заметным. Можно предположить, что и другие элементы интерфейса будут выглядеть немного иначе и будут лучше настроены. «Просто доверьтесь нам. Это работает. Как и ко всему остальному, к этому нужно привыкнуть, и если вы захотите отключить это, вы сможете это сделать», - говорит Мартин.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
EternalOrinthian

У всех Ютюб ролик грузит? У кого с компа работает просмотр ролика с Ютюба? Я один не могу его увидеть от слова совсем?

0
MalevolentGalileo

через v@n заработало... руг@внотубу нужна аудитория...

1
EternalOrinthian MalevolentGalileo

ппц. будь проклят этот сраный руг@внотуб. вк - приложение скачай и прочие "наши" ховноразработки! и роспотребнадзор - главные гады над всеми гадами! Слава пиратам - слава торрент мейкерам из России!

0
DEMO2006

У вас недостаточно патронов!

0
Ashley33

А можно будет отключить не всем нудные лучи, что бы не было лока на rtx? Мне например не нужны лучи в играх, мне надо не дурить голову - запуститься ли новая игра на 1080ti или хрен(...

0
Gridon

Сначала им кружочки фиолетовые не нравятся, потом ещё что-нибудь придумают. В прошлый раз ныли на интерфейс eternal, теперь на это.

-3
Punisher1

потому что он шляпный был перегруженный и цветастый в отличие от того что на презентации был и в 2016 там критика была обоснована плюс патроны радужные вылетали что выбевало из атмосферы

5
Gridon Punisher1

Видимо, вместо игры в дум, надо было заняться развитием экстрасенсорных способностей, чтобы заранее понимать, что разрабы в финале наворотят. И, конечно, атмосфера дума - это не кровь, кишки и демоны, а исключительно унылая серость. А то, что радужные патроны - часть геймплея, это никого, видимо, не волнует, главное - атмосферу не сломать.

-5
Lvinomord Punisher1

Полностью согласен,как будто в ммо на мобилках играешь)

0
Makar_AS8

Вот тоже когда игра вышла не понимал, а к чему собсна причины? В том геймплее что был, мне было не до цвета вылетающих ресурсов с демонов

0