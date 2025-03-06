В DOOM: The Dark Ages можно будет отключить ненужные подсказки

В начале этого года мы увидели DOOM: The Dark Ages во всей красе, но, как и в случае с DOOM Eternal 2020 года, некоторые фанаты начали задаваться вопросом о работе с пользовательским интерфейсом и различными индикаторами. К счастью, как и в случае с Eternal, все, что вам не нравится, можно будет отключить.

Так, директор игры Хьюго Мартин (Hugo Martin) ответил на критику в адрес выделяющегося на экране вокруг врагов ярко-фиолетового круга, который трудно было не заметить в недавнем геймплейном ролике. По словам Мартина, он может на 99 % гарантировать, что круги, как и другие элементы пользовательского интерфейса, можно будет отключить, поскольку The Dark Ages, как и DOOM Eternal, предложит ИИ с множеством вариантов настройки.

Кроме того, Хьюго Мартин рассказал, что кадры, которые можно было увидеть во время январского мероприятия Developer_Direct 2025, организованного Microsoft, были сделаны на основе версии игры нескольких месяцев назад.

В финальной версии нового DOOM фиолетовый круг не должен быть таким заметным. Можно предположить, что и другие элементы интерфейса будут выглядеть немного иначе и будут лучше настроены. «Просто доверьтесь нам. Это работает. Как и ко всему остальному, к этому нужно привыкнуть, и если вы захотите отключить это, вы сможете это сделать», - говорит Мартин.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.