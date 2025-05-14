В Doom: The Dark Ages одни из самых быстрых загрузок среди всех игр этого поколения

После хороших отзывов Doom: The Dark Ages стала доступна в раннем доступе. Игра впечатлила практически во всех аспектах, что делает ее одним из самых больших хитов 2025 года.
Помимо использования современных технологий, таких как глобальное освещение с трассировкой лучей и отражения с трассировкой лучей, игра также обеспечивает невероятно быструю загрузку, что делает ее одной из самых быстрых игр этого поколения.
Последний анализ Doom: The Dark Ages от Digital Foundry фокусируется на движке игры и основных сильных сторонах. Ранее команда анализировала консольные порты, подчеркивая, как id Software оптимизировала опыт для PS5 и Xbox Series S|X.
Согласно последнему видео, Doom: The Dark Ages невероятно быстро загружает ресурсы и новые уровни. Видео подчеркивает, что уровни часто могут загружаться менее чем за одну полную секунду, что практически исключает необходимость в загрузочных экранах.
Согласно анализу, усилия id Software привели к тому, что команда достигла одного из самого быстрого времени загрузки в этом поколении. Это пригодится при перезапуске уровней после неожиданной смерти.
Более того, игра достигает этого рубежа, не заставляя геймеров сталкиваться с резкими скачками времени кадра и заиканиями, которые обычно встречаются в современных играх AAA-класса.
Это тестирование показывает, как Doom: The Dark Ages работает на топовом ПК, но результаты должны быть довольно схожими для разных типов SSD как на ПК, так и на консолях. Для справки, id Software рекомендует использовать NVME SSD, и игра, безусловно, хорошо использует эту технологию.
Судя по последним трейлерам игры, то всё тоже самое, что и предыдущих частях. Ничего сверх нового. До легендарной, третьей части ей, конечно же, как до луны. Благо хоть rtx лучи сделали для новости части. За это спасибо. // Nvidia Power
// Александр Ковалёв
Goggle translation, если не понятно 🤷♂️ // Nvidia Power
3ей части 😂😂😂смешно // Артём Савельев
Которая по атмосфере и геймплею гораздо лучше всех последующих. Из Дума сделали какой то бездушный тир. // Nvidia Power
Тебе бы к врачу обратиться, чтобы не бредил // Александр Ковалёв
"рекомендованные - 3080". Ой, зря они так сделали. Одной из причин успеха Дум 2016 была в том, что он на любом ведре запускался. А сейчас разрабы просто берут и отсекают немалый пласт игроков ради хайповых лучей и прочего мусора. Если у них там не супер-интересная боевка и остальное, то погорят, как миленькие.
2025 год на дворе.Пора уже оставить рыксы и 1060 для онлайн драчилен и старых игр.
Сейчас ведра это 3050,2060.А на них эта игра я думаю вцелом норм играется.
Один вопрос, - Нахрена они сделали встроенный RT ?! Который нельзя отключить? Денуву? Я не жалуюсь, у меня 80-100 фпс, однако как быть людям на более слабой системе? Я от игры ожидал стабильные 120кадров. Это шутер. Ну сделали бы они RT опционально. Мне нахрен не нужен он.
Договарничёк
Эта тенденция устроена чтобы уменьшить число особо хитрых. Играть на одной видяхе с отключенными лучами можно долго. А если все игры начнут их перманентно вшивать и усложнять в играх.. тут и карточка помощнее понадобиться не через 7, а через 3 года...
слишком громко сказано
короче ща качаю посмотрим что за игра такая!)
Если будет так же тупо бегать на геймпаде как итёрнал (тупая настройка кривой ускорения для бега, он почти всегда включен), то это печально. В дум 2016 управление было отличное.