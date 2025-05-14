В Doom: The Dark Ages одни из самых быстрых загрузок среди всех игр этого поколения

После хороших отзывов Doom: The Dark Ages стала доступна в раннем доступе. Игра впечатлила практически во всех аспектах, что делает ее одним из самых больших хитов 2025 года.

Помимо использования современных технологий, таких как глобальное освещение с трассировкой лучей и отражения с трассировкой лучей, игра также обеспечивает невероятно быструю загрузку, что делает ее одной из самых быстрых игр этого поколения.

Последний анализ Doom: The Dark Ages от Digital Foundry фокусируется на движке игры и основных сильных сторонах. Ранее команда анализировала консольные порты, подчеркивая, как id Software оптимизировала опыт для PS5 и Xbox Series S|X.

Согласно последнему видео, Doom: The Dark Ages невероятно быстро загружает ресурсы и новые уровни. Видео подчеркивает, что уровни часто могут загружаться менее чем за одну полную секунду, что практически исключает необходимость в загрузочных экранах.

Согласно анализу, усилия id Software привели к тому, что команда достигла одного из самого быстрого времени загрузки в этом поколении. Это пригодится при перезапуске уровней после неожиданной смерти.

Более того, игра достигает этого рубежа, не заставляя геймеров сталкиваться с резкими скачками времени кадра и заиканиями, которые обычно встречаются в современных играх AAA-класса.

Это тестирование показывает, как Doom: The Dark Ages работает на топовом ПК, но результаты должны быть довольно схожими для разных типов SSD как на ПК, так и на консолях. Для справки, id Software рекомендует использовать NVME SSD, и игра, безусловно, хорошо использует эту технологию.