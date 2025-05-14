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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 391 оценка

В Doom: The Dark Ages одни из самых быстрых загрузок среди всех игр этого поколения

monk70 monk70

После хороших отзывов Doom: The Dark Ages стала доступна в раннем доступе. Игра впечатлила практически во всех аспектах, что делает ее одним из самых больших хитов 2025 года.

Помимо использования современных технологий, таких как глобальное освещение с трассировкой лучей и отражения с трассировкой лучей, игра также обеспечивает невероятно быструю загрузку, что делает ее одной из самых быстрых игр этого поколения.

Последний анализ Doom: The Dark Ages от Digital Foundry фокусируется на движке игры и основных сильных сторонах. Ранее команда анализировала консольные порты, подчеркивая, как id Software оптимизировала опыт для PS5 и Xbox Series S|X.

Digital Foundry протестировали DOOM: The Dark Ages на консолях

Согласно последнему видео, Doom: The Dark Ages невероятно быстро загружает ресурсы и новые уровни. Видео подчеркивает, что уровни часто могут загружаться менее чем за одну полную секунду, что практически исключает необходимость в загрузочных экранах.

Согласно анализу, усилия id Software привели к тому, что команда достигла одного из самого быстрого времени загрузки в этом поколении. Это пригодится при перезапуске уровней после неожиданной смерти.

Более того, игра достигает этого рубежа, не заставляя геймеров сталкиваться с резкими скачками времени кадра и заиканиями, которые обычно встречаются в современных играх AAA-класса.

Это тестирование показывает, как Doom: The Dark Ages работает на топовом ПК, но результаты должны быть довольно схожими для разных типов SSD как на ПК, так и на консолях. Для справки, id Software рекомендует использовать NVME SSD, и игра, безусловно, хорошо использует эту технологию.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Судя по последним трейлерам игры, то всё тоже самое, что и предыдущих частях. Ничего сверх нового. До легендарной, третьей части ей, конечно же, как до луны. Благо хоть rtx лучи сделали для новости части. За это спасибо. // Nvidia Power

10
Пользователь ВКонтакте

// Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Goggle translation, если не понятно 🤷‍♂️ // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

3ей части 😂😂😂смешно // Артём Савельев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Которая по атмосфере и геймплею гораздо лучше всех последующих. Из Дума сделали какой то бездушный тир. // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тебе бы к врачу обратиться, чтобы не бредил // Александр Ковалёв

mongol312

"рекомендованные - 3080". Ой, зря они так сделали. Одной из причин успеха Дум 2016 была в том, что он на любом ведре запускался. А сейчас разрабы просто берут и отсекают немалый пласт игроков ради хайповых лучей и прочего мусора. Если у них там не супер-интересная боевка и остальное, то погорят, как миленькие.

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VIGITAL1

2025 год на дворе.Пора уже оставить рыксы и 1060 для онлайн драчилен и старых игр.

Сейчас ведра это 3050,2060.А на них эта игра я думаю вцелом норм играется.

Constant1ne

Один вопрос, - Нахрена они сделали встроенный RT ?! Который нельзя отключить? Денуву? Я не жалуюсь, у меня 80-100 фпс, однако как быть людям на более слабой системе? Я от игры ожидал стабильные 120кадров. Это шутер. Ну сделали бы они RT опционально. Мне нахрен не нужен он.

Light of Tfuth

Договарничёк

WHisKY Del

Эта тенденция устроена чтобы уменьшить число особо хитрых. Играть на одной видяхе с отключенными лучами можно долго. А если все игры начнут их перманентно вшивать и усложнять в играх.. тут и карточка помощнее понадобиться не через 7, а через 3 года...

SCHIDO

слишком громко сказано

сигма крутой 999

короче ща качаю посмотрим что за игра такая!)

WHisKY Del

Если будет так же тупо бегать на геймпаде как итёрнал (тупая настройка кривой ускорения для бега, он почти всегда включен), то это печально. В дум 2016 управление было отличное.