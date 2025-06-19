В DOOM: The Dark Ages появился специальный режим Benchmark, позволяющий протестировать производительность

DOOM: The Dark Ages вчера получил значительное обновление, добавив в игру Path Tracing и DLSS 4 Ray Reconstruction, что значительно улучшает визуальную точность с полным освещением с трассировкой лучей.

В рамках этого обновления id Software предоставила обновленные «Требования к оборудованию для трассировки путей» для DOOM: The Dark Ages, которые подтверждают, что вам понадобится серьезное оборудование для запуска игры в этом режиме, а также графический процессор с не менее чем 12 ГБ видеопамяти. Для 1080p 60FPS вам понадобится GeForce RTX 4070, для 1440p 60FPS вам понадобится GeForce RTX 5080, а для 4K 60FPS — GeForce RTX 5090.

Это базовый уровень производительности. Затем вы можете включить Frame Generation или DLSS 4 Multi Frame Generation поверх этого, чтобы повысить производительность до 100+ FPS. Наряду с поддержкой Path Tracing, игра также получила на удивление глубокий и подробный Benchmark Mode.

Новый режим Benchmark Mode можно найти в меню Extras. Он предлагает семь различных уровней и локаций в игре для бенчмарка. Каждый запуск бенчмарка предлагает пролет через уровень, населенный врагами, поэтому это отличный способ настроить параметры для максимизации производительности.

«Режим бенчмарка создает последовательный, почти детерминированный путь через раздел выбранных уровней DOOM: The Dark Ages, чтобы игроки могли увидеть, как их системы работают при различных настройках видео. «Используя этот режим, игроки могут увидеть, насколько они могут поднять производительность своей системы». — id Software

Преимущество режима Benchmark заключается в том, что вы получаете подробный отчет и статистику в реальном времени, демонстрирующую FPS, общее время кадра, а также время кадра графического процессора и центрального процессора.