ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 547 оценок

В июне DOOM: The Dark Ages получит трассировку пути и реконструкцию лучей DLSS на ПК

monk70 monk70

Хотя DOOM: The Dark Ages от id Software уже выглядит невероятно благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей, для игроков на ПК она будет выглядеть еще лучше. Nvidia объявила, что трассировка пути и реконструкция лучей DLSS будут доступны для пользователей графических процессоров GeForce RTX в июне.

Nvidia опубликовала сравнение трассировки лучей и трассировки пути.

Также рекламируется поддержка генерации нескольких кадров DLSS 4 для карт серии RTX 50, что позволяет увеличить среднюю частоту кадров до четырех раз. Конечно, Nvidia получила некоторую негативную реакцию на свою последнюю линейку GPU, особенно в отношении цен. Недавнюю RTX 5060 критиковали за то, что она предлагала всего 8 ГБ VRAM, не говоря уже о том, что производитель якобы отрицал традиционные обзоры.

DOOM: The Dark Ages уже вышла на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

11
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
caliskan

Ну тогда не буду начинать проходить даже. Смысл не выпускать трассировку пути сразу?

5
Kamishini1993

Как же нужна вся эта трассировка в игре где сплошной мрак

1
BloomingVysor

Ну тогда конечно сразу купят все и вся)

1
Komputers Best

Они долбаёбы раз оставили за бортом такие карты как GTX 1080Ti и RX 5700XT а какойта мусор в виде 1660 умудряется его запускать..

1
RedDay13

Многие кстати утверждали, что в DOOM невозможно играть без RTX, якобы все текстуры заточены исключительно под трассировку лучей и без неё мол всё будет чёрным. Однако на Gtx игра отлично запускается и выглядит вполне норм, и спрашивается зачем в принципе нужна встроенная трассировка лучей

BloomingVysor

16 серия поддерживает rtgi

RedDay13 BloomingVysor

Ну так а разрабы видимо этого не понимают, так-как не позволяют без "костылей" запустить игру не на видеокарте серии rtx и приходится использовать обходы

BloomingVysor RedDay13

Я не понял о чем ты, но 16 серия поддерживает элементы RTX Это серия выпущена после некоторых rtx 2000 карточек. Возможно бракованные RTX карточки переделали в GTX 16 серию

RedDay13 BloomingVysor

Вот у меня например видюха 1660s, если попробовать запустить Дум, то тебе напишет, что у тебя видеокарта без поддержки rtx и банально не позволит запустить игру. Однако используя костыли в игру спокойно можно играть, и собственно спрашивается, зачем эта фигня с проверкой на наличие rtx впринципе нужна, отсеивающая потенциальных игроков

RASTA PAHAN

Вчера я пошел смотреть на ютуб как на 1660 TI в новый дум играется.Чуть ли не ослеп когда увидел настройки графики ночной кошмар, и больше 40 фпс......

Neco-Aheron

Так там уже есть х4 или я что-то не понял ?

Extor Menoger

это и есть x4. у них просто через жопу маркировка

Givemethedust

Такое чувство, что с появлением патч трейсинга, обычные лучи сделали убогими, как поломали отражения предыдущего поколения с выходом рей трейсинга.

saa0891

Т.е. с оптимизацией они ещё мало поднасрали надо больше и что бы это вообще нельзя было выключить, походу к успеху не просто идут а несутся.

Никита Дроздоvv

А может, не надо? А Но хотя если эта трассировка пути будет отключаемая, то пусть добавляют.