В июне DOOM: The Dark Ages получит трассировку пути и реконструкцию лучей DLSS на ПК

Хотя DOOM: The Dark Ages от id Software уже выглядит невероятно благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей, для игроков на ПК она будет выглядеть еще лучше. Nvidia объявила, что трассировка пути и реконструкция лучей DLSS будут доступны для пользователей графических процессоров GeForce RTX в июне.

Nvidia опубликовала сравнение трассировки лучей и трассировки пути.

Также рекламируется поддержка генерации нескольких кадров DLSS 4 для карт серии RTX 50, что позволяет увеличить среднюю частоту кадров до четырех раз. Конечно, Nvidia получила некоторую негативную реакцию на свою последнюю линейку GPU, особенно в отношении цен. Недавнюю RTX 5060 критиковали за то, что она предлагала всего 8 ГБ VRAM, не говоря уже о том, что производитель якобы отрицал традиционные обзоры.

DOOM: The Dark Ages уже вышла на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.