В июне DOOM: The Dark Ages получит трассировку пути и реконструкцию лучей DLSS на ПК

Хотя DOOM: The Dark Ages от id Software уже выглядит невероятно благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей, для игроков на ПК она будет выглядеть еще лучше. Nvidia объявила, что трассировка пути и реконструкция лучей DLSS будут доступны для пользователей графических процессоров GeForce RTX в июне.
Nvidia опубликовала сравнение трассировки лучей и трассировки пути.
Также рекламируется поддержка генерации нескольких кадров DLSS 4 для карт серии RTX 50, что позволяет увеличить среднюю частоту кадров до четырех раз. Конечно, Nvidia получила некоторую негативную реакцию на свою последнюю линейку GPU, особенно в отношении цен. Недавнюю RTX 5060 критиковали за то, что она предлагала всего 8 ГБ VRAM, не говоря уже о том, что производитель якобы отрицал традиционные обзоры.
DOOM: The Dark Ages уже вышла на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Ну тогда не буду начинать проходить даже. Смысл не выпускать трассировку пути сразу?
Как же нужна вся эта трассировка в игре где сплошной мрак
Ну тогда конечно сразу купят все и вся)
Они долбаёбы раз оставили за бортом такие карты как GTX 1080Ti и RX 5700XT а какойта мусор в виде 1660 умудряется его запускать..
Многие кстати утверждали, что в DOOM невозможно играть без RTX, якобы все текстуры заточены исключительно под трассировку лучей и без неё мол всё будет чёрным. Однако на Gtx игра отлично запускается и выглядит вполне норм, и спрашивается зачем в принципе нужна встроенная трассировка лучей
16 серия поддерживает rtgi
Ну так а разрабы видимо этого не понимают, так-как не позволяют без "костылей" запустить игру не на видеокарте серии rtx и приходится использовать обходы
Я не понял о чем ты, но 16 серия поддерживает элементы RTX Это серия выпущена после некоторых rtx 2000 карточек. Возможно бракованные RTX карточки переделали в GTX 16 серию
Вот у меня например видюха 1660s, если попробовать запустить Дум, то тебе напишет, что у тебя видеокарта без поддержки rtx и банально не позволит запустить игру. Однако используя костыли в игру спокойно можно играть, и собственно спрашивается, зачем эта фигня с проверкой на наличие rtx впринципе нужна, отсеивающая потенциальных игроков
Вчера я пошел смотреть на ютуб как на 1660 TI в новый дум играется.Чуть ли не ослеп когда увидел настройки графики ночной кошмар, и больше 40 фпс......
Так там уже есть х4 или я что-то не понял ?
это и есть x4. у них просто через жопу маркировка
Такое чувство, что с появлением патч трейсинга, обычные лучи сделали убогими, как поломали отражения предыдущего поколения с выходом рей трейсинга.
Т.е. с оптимизацией они ещё мало поднасрали надо больше и что бы это вообще нельзя было выключить, походу к успеху не просто идут а несутся.
А может, не надо? А Но хотя если эта трассировка пути будет отключаемая, то пусть добавляют.