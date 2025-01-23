В коллекционный набор DOOM: The Dark Ages входит статуэтка Палача Рока

С подтвержденной датой релиза 15 мая Bethesda и ID Software анонсировали DOOM: The Dark Ages Collector's Bundle. Продаваемый по цене $199,99, коллекционный комплект включает в себя ряд дополнительных материалов для поклонников 31-летней франшизы.
В дополнение к Premium Edition игры, включающему пострелизную кампанию DLC, Collector's Bundle поставляется с 12-дюймовой статуэткой DOOM Slayer со съемным оружием и плащом, металлической красной копией ключ-карты, футляром SteelBook, цифровым артбуком и саундтреком, а также Divinity Skin Pack, в который входят облики для DOOM Slayer, Dragon и Atlan. Наконец, игроки, которые оформят предварительный заказ Premium Edition или приобретут Collector's Bundle, получат два дня раннего доступа к игре.
DOOM: The Dark Ages — приквел к DOOM 2016 года и третья игра в современной трилогии DOOM. В дополнение к новому средневековому сеттингу игры, который показывает происхождение DOOM Slayer, в игре есть новый 30-этажный мех под названием Atlan, а также кибернетический огнедышащий Dragon.
«Обязанный служить супероружием богов и королей, Палач Рока отбивается от орд демонов, пока их лидер стремится уничтожить Палача и стать единственным, кого боятся», — говорится в описании игры. «Станьте свидетелем создания легенды, когда Палач покоряет весь Ад и меняет ход войны».
Если вас интересует коллекционный набор, вы можете оформить предварительный заказ на сайте Bethesda.
Кто-нибудь знает можно на какой площадке это коллекционку для РФ купить?
Друг я видел и не раз на авито продают такие коллекционки! Я думаю через месяц уже будет там, но цена будет кусаться
https://www.avito.ru/moskva/igry_pristavki_i_programmy/doom_the_dark_ages_collectors_edition_4637772960?slocation=636160&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
смотри!
Опять дрочить на статуэтку.