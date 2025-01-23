В коллекционный набор DOOM: The Dark Ages входит статуэтка Палача Рока

С подтвержденной датой релиза 15 мая Bethesda и ID Software анонсировали DOOM: The Dark Ages Collector's Bundle. Продаваемый по цене $199,99, коллекционный комплект включает в себя ряд дополнительных материалов для поклонников 31-летней франшизы.

В дополнение к Premium Edition игры, включающему пострелизную кампанию DLC, Collector's Bundle поставляется с 12-дюймовой статуэткой DOOM Slayer со съемным оружием и плащом, металлической красной копией ключ-карты, футляром SteelBook, цифровым артбуком и саундтреком, а также Divinity Skin Pack, в который входят облики для DOOM Slayer, Dragon и Atlan. Наконец, игроки, которые оформят предварительный заказ Premium Edition или приобретут Collector's Bundle, получат два дня раннего доступа к игре.

DOOM: The Dark Ages — приквел к DOOM 2016 года и третья игра в современной трилогии DOOM. В дополнение к новому средневековому сеттингу игры, который показывает происхождение DOOM Slayer, в игре есть новый 30-этажный мех под названием Atlan, а также кибернетический огнедышащий Dragon.

«Обязанный служить супероружием богов и королей, Палач Рока отбивается от орд демонов, пока их лидер стремится уничтожить Палача и стать единственным, кого боятся», — говорится в описании игры. «Станьте свидетелем создания легенды, когда Палач покоряет весь Ад и меняет ход войны».

Если вас интересует коллекционный набор, вы можете оформить предварительный заказ на сайте Bethesda.