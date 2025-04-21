В новом трейлере DOOM: The Dark Ages показали главного антагониста

Bethesda выпустила новый сюжетный трейлер DOOM: The Dark Ages, которая выйдет 15 мая на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. За почти 3 минуты он дает нам первый взгляд на главного антагониста игры, демона, который хочет сокрушить человечество.

На отметке в полторы минуты все переходит в игровой процесс, когда Палач выходит на поле боя, и начинает греметь рок-музыка. Демонстрируется несколько новых видов оружия, включая некую форму ракетной установки и пушечное ядро ​​на цепном орудии. Есть бои Атлантов (гигантских мехов) и многое другое, и это выглядит так же кроваво, как и всегда. В конце есть даже немного безумия К'тулу.