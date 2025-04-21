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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 306 оценок

В новом трейлере DOOM: The Dark Ages показали главного антагониста

monk70 monk70

Bethesda выпустила новый сюжетный трейлер DOOM: The Dark Ages, которая выйдет 15 мая на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. За почти 3 минуты он дает нам первый взгляд на главного антагониста игры, демона, который хочет сокрушить человечество.

На отметке в полторы минуты все переходит в игровой процесс, когда Палач выходит на поле боя, и начинает греметь рок-музыка. Демонстрируется несколько новых видов оружия, включая некую форму ракетной установки и пушечное ядро ​​на цепном орудии. Есть бои Атлантов (гигантских мехов) и многое другое, и это выглядит так же кроваво, как и всегда. В конце есть даже немного безумия К'тулу.

17
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

не зная, что писать, monk70 начинает пересказывать трейлер))

9
Шрек и осел vs CD Project

версия для глухих и слабослышащих, monk70 базовичок получается

2
Роман45554

огонь

1
ZackSnyder

Не в ту степь их понесло...

1
Go_Ra

Это же чистый , не забубненый Quake !!! -)))

1
Шрек и осел vs CD Project

Это а*уй

Юрий Пенкин

режим 120 фпс будет на консолях как в прошлой части? или игра стала слишком тяжёлой? в индиане нету, хотя движок тот же, но в индиане и уровни масштабнее и npc больше с кучей объектов