В сети обсуждают невероятную плавность Doom: The Dark Ages на мониторах с поддержкой Pulsar

На популярном форуме Reddit развернулась активная дискуссия вокруг возможностей технологии Nvidia Pulsar, призванной улучшить четкость изображения в динамичных сценах. Поводом для обсуждения стал пост пользователя под ником Opticability, который поделился впечатлениями от игры в шутер Doom: The Dark Ages на мониторе ASUS ROG Strix. Автор утверждает, что при кадровой частоте в 100 FPS игровой процесс ощущается так, словно частота обновления экрана достигает значений около 700 Гц.
Главной особенностью новой функции называют полное отсутствие размытия при резких движениях камерой. Игрок отметил, что даже при быстром вращении мышью окружение остается кристально чистым, что позволяет с высокой точностью прицеливаться и попадать в противников. Многие участники обсуждения сравнили этот эффект с картинкой на старых ЭЛТ-мониторах, которые до сих пор считаются эталоном четкости в движении.
В беседе принял участие представитель ресурса Blur Busters, который выразил надежду на то, что обновленная прошивка позволит добиться высокой четкости движения даже на контенте с ограничением в 60 кадров в секунду. Энтузиасты отметили, что технология стробирования подсветки в сочетании с переменной частотой обновления (VRR) наконец-то работает корректно, устраняя мерцание и артефакты.
Однако пользователи указали и на технические ограничения. На данный момент Pulsar доступен преимущественно на IPS и VA матрицах, так как требует наличия задней подсветки. Владельцы OLED-мониторов в комментариях посетовали на невозможность использования этой функции из-за отсутствия подсветки в их панелях, хотя и признали превосходство OLED в контрастности и цветопередаче. Для работы технологии также требуется видеокарта от Nvidia, что делает ее недоступной для пользователей графических ускорителей других производителей.
ох уж эти маркетологи блин, ощутил своим орлиным глазом 700 Гц - 1000.. 10000 Гц в студию!
Ты даже не понял о чем в статье говорится, почему именно 700гц
он никогда в жизни не видел 700гц\фпс, алё
Эм, на любом оледе не будет шлейфов, так как время обновления пикселя 0.03 мс
Эм, пульсар сам найдешь? Там 700 и 500 герц, да.
Вот микролед уже не имеет этой проблемы, вот это да, пушка. Осталось дождаться его выхода на рынок хотя бы на уровне оледов.
"семьсоть гефц, зубъ даю"
ты путаешь шлейфы от пикселя и размытие в движении от низкого фпс?
Только давно уже доказано, что разглядеть разницу после 144 гц довольно сложно, а после 180 гц не возможно. И достичь той плавности которую видят в видосах с 60 FPS ну ютубе ,тупо не выйдет . По этому геймеры уже давно спорят , почему их глазу кажется что видео не супер плавное , а потому что это игра а не видео.