В сети обсуждают невероятную плавность Doom: The Dark Ages на мониторах с поддержкой Pulsar

На популярном форуме Reddit развернулась активная дискуссия вокруг возможностей технологии Nvidia Pulsar, призванной улучшить четкость изображения в динамичных сценах. Поводом для обсуждения стал пост пользователя под ником Opticability, который поделился впечатлениями от игры в шутер Doom: The Dark Ages на мониторе ASUS ROG Strix. Автор утверждает, что при кадровой частоте в 100 FPS игровой процесс ощущается так, словно частота обновления экрана достигает значений около 700 Гц.

Главной особенностью новой функции называют полное отсутствие размытия при резких движениях камерой. Игрок отметил, что даже при быстром вращении мышью окружение остается кристально чистым, что позволяет с высокой точностью прицеливаться и попадать в противников. Многие участники обсуждения сравнили этот эффект с картинкой на старых ЭЛТ-мониторах, которые до сих пор считаются эталоном четкости в движении.

В беседе принял участие представитель ресурса Blur Busters, который выразил надежду на то, что обновленная прошивка позволит добиться высокой четкости движения даже на контенте с ограничением в 60 кадров в секунду. Энтузиасты отметили, что технология стробирования подсветки в сочетании с переменной частотой обновления (VRR) наконец-то работает корректно, устраняя мерцание и артефакты.

Однако пользователи указали и на технические ограничения. На данный момент Pulsar доступен преимущественно на IPS и VA матрицах, так как требует наличия задней подсветки. Владельцы OLED-мониторов в комментариях посетовали на невозможность использования этой функции из-за отсутствия подсветки в их панелях, хотя и признали превосходство OLED в контрастности и цветопередаче. Для работы технологии также требуется видеокарта от Nvidia, что делает ее недоступной для пользователей графических ускорителей других производителей.