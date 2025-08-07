Во 2-м крупном обновлении DOOM: The Dark Ages добавили бесконечный режим арены

Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software выпустили второе крупное обновление для DOOM: The Dark Ages. Это обновление добавляет Рипаториум — бесконечный режим арены, позволяющий игрокам создавать собственные боевые схватки на трёх уникальных аренах с помощью простого меню. Также включены два новых облика Палача Рока, цикличная демоверсия для режима бенчмарка на ПК и ряд других улучшений и исправлений ошибок.

В число особенностей:

Бесконечный режим арены «Рипаториум»

Новые улучшения боевой системы для Дракона, Атланта и Убийцы

Изменения и корректировки баланса всей кампании

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.