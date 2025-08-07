Во 2-м крупном обновлении DOOM: The Dark Ages добавили бесконечный режим арены

Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software выпустили второе крупное обновление для DOOM: The Dark Ages. Это обновление добавляет Рипаториум — бесконечный режим арены, позволяющий игрокам создавать собственные боевые схватки на трёх уникальных аренах с помощью простого меню. Также включены два новых облика Палача Рока, цикличная демоверсия для режима бенчмарка на ПК и ряд других улучшений и исправлений ошибок.
В число особенностей:
- Бесконечный режим арены «Рипаториум»
- Новые улучшения боевой системы для Дракона, Атланта и Убийцы
- Изменения и корректировки баланса всей кампании
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
исправьте: в русской локализации Ripatorium это "Порваторий"
А подскажите , пожалуйста, почему на плати ру он сейчас стоит 3 300? Это его реальная цена или из за временной скидки в стим ?
из-за скидки
Ооо повод перепройти отличную новую часть дум. Если честно не понимаю многие претензии к геймплею, но с другой стороны тоже самое было с другой отличной частью - дум этёрнал, который спустя пару лет внезапно стал "лучшим шутером"(и я согласен только вот он им был таким на релизе). Надеюсь с дарк эйджес будет так же, ибо игра реально классная, нужно просто играть по её правилам, изучить механики и получите массу удовольствия
P.S. можете конечно дальше ждать дум 4)