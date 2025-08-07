ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 823 оценки

Во 2-м крупном обновлении DOOM: The Dark Ages добавили бесконечный режим арены

monk70 monk70

Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software выпустили второе крупное обновление для DOOM: The Dark Ages. Это обновление добавляет Рипаториум — бесконечный режим арены, позволяющий игрокам создавать собственные боевые схватки на трёх уникальных аренах с помощью простого меню. Также включены два новых облика Палача Рока, цикличная демоверсия для режима бенчмарка на ПК и ряд других улучшений и исправлений ошибок.

В число особенностей:

  • Бесконечный режим арены «Рипаториум»
  • Новые улучшения боевой системы для Дракона, Атланта и Убийцы
  • Изменения и корректировки баланса всей кампании

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egor_prostoEgor

исправьте: в русской локализации Ripatorium это "Порваторий"

2
SexualHarassmentPanda

А подскажите , пожалуйста, почему на плати ру он сейчас стоит 3 300? Это его реальная цена или из за временной скидки в стим ?

1
crim11

из-за скидки

CoolKaz

Ооо повод перепройти отличную новую часть дум. Если честно не понимаю многие претензии к геймплею, но с другой стороны тоже самое было с другой отличной частью - дум этёрнал, который спустя пару лет внезапно стал "лучшим шутером"(и я согласен только вот он им был таким на релизе). Надеюсь с дарк эйджес будет так же, ибо игра реально классная, нужно просто играть по её правилам, изучить механики и получите массу удовольствия

P.S. можете конечно дальше ждать дум 4)

1