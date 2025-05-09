"Время пришло!": шутер Doom: The Dark Ages получил брутальный релизный трейлер

15 мая поклонники легендарной серии Doom вновь примерят на себя шлем Палача Рока. В этот день выходит Doom: The Dark Ages — эпический приквел к Doom (2016) и Doom Eternal, созданный студией id Software. Новый проект продолжает традиции бескомпромиссного экшена, но переносит игроков в невиданную доселе мрачную средневековую эпоху, где война с Адом только начинается.

Игра расскажет кинематографическую историю происхождения Палача Рока — человека, призванного богами в роли живого оружия. Теперь ему предстоит в одиночку остановить орды демонов и бросить вызов самому лорду Ада. Это история рождения ярости, той самой, что позже станет движущей силой всего DOOM.

Геймплей The Dark Ages сохраняет дух серии, но обретает новый визуальный стиль тёмного фэнтези. Истребитель сражается на изуродованных полях древних битв, в разрушенных замках и адских пейзажах, сражаясь в ближнем бою, которому позавидуют даже самые жестокие арены прежних частей. Вернется культовое оружие, включая супер-дробовик, а также появится новое — например, смертоносный Щит-пила. Игроки смогут взлетать на спине Меха-Дракона и вступать в бой на гигантском Атланском мехе — арсенал DOOM Slayer стал еще разрушительнее.

Doom: The Dark Ages будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в Xbox Game Pass с первого дня. Это не просто возвращение DOOM — это возвращение к истокам самой ярости.