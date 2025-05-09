"Время пришло!": шутер Doom: The Dark Ages получил брутальный релизный трейлер

15 мая поклонники легендарной серии Doom вновь примерят на себя шлем Палача Рока. В этот день выходит Doom: The Dark Ages — эпический приквел к Doom (2016) и Doom Eternal, созданный студией id Software. Новый проект продолжает традиции бескомпромиссного экшена, но переносит игроков в невиданную доселе мрачную средневековую эпоху, где война с Адом только начинается.
Игра расскажет кинематографическую историю происхождения Палача Рока — человека, призванного богами в роли живого оружия. Теперь ему предстоит в одиночку остановить орды демонов и бросить вызов самому лорду Ада. Это история рождения ярости, той самой, что позже станет движущей силой всего DOOM.
Геймплей The Dark Ages сохраняет дух серии, но обретает новый визуальный стиль тёмного фэнтези. Истребитель сражается на изуродованных полях древних битв, в разрушенных замках и адских пейзажах, сражаясь в ближнем бою, которому позавидуют даже самые жестокие арены прежних частей. Вернется культовое оружие, включая супер-дробовик, а также появится новое — например, смертоносный Щит-пила. Игроки смогут взлетать на спине Меха-Дракона и вступать в бой на гигантском Атланском мехе — арсенал DOOM Slayer стал еще разрушительнее.
Doom: The Dark Ages будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в Xbox Game Pass с первого дня. Это не просто возвращение DOOM — это возвращение к истокам самой ярости.
И что здесь брутального? Все игрушечное, пластиковое, кровь желейная, куски мяса пластелиновые. Визуально выглядит как донатная фентезя с мобилки. Вот реальнго они взяли все дизайнерские образы из ммо рпг банальных. Ну что-то из вахии они воруют. Но визуально это все не впечатляет и вяглядит до жути банально. Не круто, не жутко, не брутально. Престно и банально. Нет ощущение что он с демоническими, инфернальными существами борется, что в дум и было изначально, тут показыны обычные фентезийные монстрики из ммо. Я повторюсь, после Спейс марин 2, вся эта думовская "брутальность" и эпичность не о чем. И опять же, откуда здесь такие слоновые системные требование? Графика точно такая же как в Eternal. Это один ртх столько требует? Да на хрен он нужен.
Согласен , вообще не выглядит брутально ни разу , как будто на мобилки игра сделана и на заработать бабок со школьников...
Ахахах, не машни все отлично!
Ну почему Ютуб ??? Зачем это конченое уныльё не работающее у больше половины , пихать сюда...
сначала кидают видео с ютуба, так как видео выкладываются там, через некоторое время оно воспроизводится через плеер сайта
понял , я обычно скипал такие посты , значит всё нормально)))
да ладно, у больше половины. Очевидно, что рукожопов, неспособных его наладить, гораздо меньше.
а ты перед тем , как написать такое , встань перед зеркалом посмотри на себя 5 минут и потом пиши такое ...
Херня какая-то, плащ кистень щит - полный щииит. Летящие шарики и денува. По мне так посмотреть, благо пока есть во что играть, но уж точно не предзакавывать.
оптимизация огонь!
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-the-dark-ages-test-gpu-cpu
https://gamegpu.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/doom-the-dark-ages-test-v-4k-na-ultra-nightmare-s-geforce-rtx-5090
Nvme ssd в минималках)Чё обычный ssd уже дрова?
ну и збс
13 мая уже отзывы игроков пойду
15 мая обычные геймеры поиграют
С денуво? // Владимир Николаевич
Да
Не че подождёшь годик другой // Никита Скворцов
Легко, как раз ее допилят // Владимир Николаевич
активашка за 100р для тебя шутка что ли
Че там допиливать? Все части Doom были идеально отполированы на выходе
Опять чушь какая-то.
Им нужно сделать точный римейк первого Дума (1993) на современном уровне. Вместо этого они лепят какую-то ахинею.