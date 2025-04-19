Второй трейлер DOOM: The Dark Ages покажут во время WrestleMania 41

Bethesda объявила, что второй трейлер DOOM: The Dark Ages будет показан во время WrestleMania 41 в это воскресенье: это будет сокращенная версия в виде телевизионного ролика, но в то же время в сети будет доступен полный трейлер.

Учитывая важность мероприятия WWE в США, очевидно, что издатель хотел охватить очень широкую аудиторию. Таким образом, второй трейлер DOOM: The Dark Ages дебютирует за месяц до релиза игры, которая, как мы знаем, будет доступна с 15 мая на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, в последнем случае без дополнительных затрат для подписчиков Game Pass.