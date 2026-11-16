Для игры DOOM: The Dark Ages вышло обновление 5.0, добавляющее режим «Резня». Он доступен владельцам дополнения Revelations, издания Premium Edition или комплекта Premium Upgrade. В этом новом бесконечном режиме выживания игрокам предстоит сражаться с волнами демонов, сложность которых постоянно растёт. За победы в различных на аренах игроки получают «черепа», которые повышают уровень профиля и позволяют открывать косметические награды. Также появилась система контрольных точек: можно зафиксировать свой прогресс или рискнуть накопленными «черепами» ради получения более ценных наград.

Патч также вносит масштабные изменения в баланс оружия: увеличен урон боевого дробовика, двустволки и ряда других видов вооружения, в то время как характеристики «Опустошителя» были скорректированы в сторону уменьшения эффективности.

На ПК добавлена ​​поддержка технологии AMD FSR 4 (включая масштабирование FSR Upscaling 4.1 и генерацию кадров Frame Generation 4), а функция генерации кадров теперь работает и на поддерживаемых графических процессорах Intel. Кроме того, исправлен ряд игровых ошибок, связанных с исчезновением оружия, прерыванием бега, работой «Цепного копья» и неполадками в интерфейсе.