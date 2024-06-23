Xbox не хотят, чтобы релиз их новинок пересекался с GTA VI

Этот сюжетный шутер от первого лица приоткроет завесу тайны над событиями, предшествующими играм Doom (2016) и Doom Eternal, погружая игроков в мир, где царит хаос и разруха.

Вам вновь предстоит взять на себя роль самого Палача Рока — бесстрашного истребителя демонов, чьё имя наводит ужас на порождения ада. В этой бесконечной войне против сил тьмы вы станете последней надеждой человечества, супероружием, способным переломить ход истории.

Приготовьтесь к путешествию в мрачное Средневековье, где на фоне готических замков, древних руин и зловещих лесов разворачивается эпическая битва между добром и злом. Вы будете прорубать себе путь через полчища демонов, используя внушительный арсенал средневекового и футуристического оружия. От кистеня и щита до высокотехнологичных плазменных пушек — каждый инструмент уничтожения в ваших руках будет сеять хаос и разрушение в рядах врагов.