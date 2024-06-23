Xbox не хотят, чтобы релиз их новинок пересекался с GTA VI

Microsoft не стали называть точные даты выпуска игр запланированных к релизу в 2025 году - компания не хочет чтобы её главные новинки оказались в тени запуска GTA 6.
Думаю, многие в индустрии строят планы, отталкиваясь от релиза GTA 6. Мы все с нетерпением ждём её выхода - она должна стать потрясающей игрой. Но никто конечно же не желает оказаться в её тени. У нас довольно обширная линейка релизов на весну и осень, поэтому мы хотим чтобы у каждой игры была возможность показать себя во всей красе. - глава Xbox Game Studios Мэтт Бути.
Руководитель Xbox Game Studios ясно дал понять, что Microsoft осознаёт опасность соседства с GTA 6. На недавнем шоу Xbox было изобилие анонсов, но точную дату релиза получили не все - для Fable, DOOM: The Dark Ages и South of Midnight ограничились лишь примерным анонсом на 2025 год. Кроме того Бути уточнил, что из-за большого количества игр в производстве, команде приходится с особой тщательностью подходить к распределению. Это необходимо, чтобы избежать конкуренции между проектами от внутренних студий.
Релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на консолях PS5 и Xbox Series X|S - об этом ранее стало известно из финансового отчёта компании Take-Two Interactive. Дата релиза игры на ПК пока неизвестна.
По мне это очередной пиар роков для успешной первой дойки сони клиентов. Сейчас на подобный пиар будут все больше и больше информационных проституток задействоваться. И в информационном пространстве и по бредовее будут вбросы.
Роки выберут весну или осень и ворвутся с двух ног разметая все релизы, майкам не нужно волноваться, все равно у них кал какой нибудь будет который никому не уперся
Ну да, "кал", который ждёт сотни миллионов людей. Если уже собираешься обсирать Майков, то делай это хоть с немного включенной головой. Есть полно вещей, за которые их можно обсирать, но уже не надо нести всякую чушь.
Так оно, когда последняя клетка осталась и даже она даёт сбой.
Сотни миллионов? А что не 20 млрд? Что мелочиться? Раз есть полно вещей за которые можно обосрать то почему мне нельзя назвать одну? Ну выйдет файбл одновременно с гта6, как ты думаешь за кем будет победа по онлайну или просто буквально желающих поиграть в одну из них? Дум конечно круто, но это игра на часов 12 максимум(простое прохождение) простая и линейная игра. Но все же я уверен что будет просто куча индимусора
Надо же иногда включать мозги что бы видеть реальный расклад вещей. Не надо быть хейтером или фаном роков что бы понимать что игры когда выходят будоражат целый квартал и все разработчики ссутся быть в одном окне с ними, а майки очень жиденько в последнее время оподивились или вас редфолл, калфилд или сенуа ничем не научили?)) Но чушь несу я))
Чел, совсем болен на голову? Провал одного редфала, для одной из самых богатых компаний мира - это по твоему показатель? Ты совсем д*ибил? Мало того, что даже старфилд - вообще не провалился, а Скайрим и фалауты - до сих пор продаются, причем очень успешно, и это не говоря про другие игры, так ещё и тут выходят игры, совсем другие, от других студий, причём так же очень популярных.
И это ещё не учитывая Активижен, где одну колду ждут хрен знает сколько народа. При этом всём - были новости о том, что прибыль хбокс растёт, не говоря уже о самой компании Майков, у которой денег столько, что они могут сотни редфолов создать и у них максимум будут только головные боли и не более. Ты бы сам мозг включил. Ты судишь одну из самых богатых компаний мира, только по одному провалу - ну ты реально д*ибил.
И что касается старфилд - не надо чушь нести о том, что это провал. Даже несмотря на весь хейт, там играют куче народа и игра делает главную свою задачу - привлекает игроков в гейм пас. При этом всём, даже тот же Скайрим и фалаут 76, которые даже сейчас очень популярны, выходили в куда худшем состоянии и хейта в их сторону было не меньше. И все мы знаем, что в итоге - одна из этих игр, даже спустя десятилетия продаётся, а другая была в топе продаж, спустя пять лет с момента релиза.
Мегахорош. Так перегреться на солнышке это суметь надо. Когда начал читать про не провалившийся старфилд чуть диафрагму не порвал от смеха. Я и забыл что был контингент что ее считал игрой года, а ты один из них) нарвался на серьезного дядю, тут мне не чем крыть. Ждем просто релиз гта6 и то что выпустит майки. Там посмотрим
Ну, вполне разумное решение, особенно на фоне многих других. Иногда смотришь даты релизов некоторых игр, которые выходят в один месяц с Топ игрой и удивляешься - как можно быть таким тупым?
Причём это даже не практике очень много раз доказывалось. Очень много хороших, и вправду хороших игр - погубил такой релиз.
Я бы тоже не хотел.
Не станет она потрясающей игрой. Она станет чем-то вроде Mass Effect Andromeda. Из студии ушли все ведущие дизайнеры и авторы сюжета GTA/RDR, а также Лазло, который отвечал за звуковой дизайн и радиостанции.
Хотя зачем я это говорю... стадо баранов всё равно побежит покупать. Потом, правда, поймут, что им подсунули что-то не то. Но это будет потом.
Слишком много надежд ставите на огрызок, 6-ая будет самая провальная.
А это совсем не важно. Тут так же, как и с колдой и ассасином - чистая работа бренда. ГТА 6 может быть тупо копией 5-той, но в другой обёртке, а её всё равно сожрут.
Однозначное iq в действии.