За просмотр Doom: The Dark Ages на Twitch можно получить халявный скин Палача Рока

Вчера состоялся ранний релиз продолжения легендарной серии мясных шутеров от студии ID Software - DOOM: Dark Ages. В честь такого события Bethesda подготовила скин «Страж» для Палч Рока, посвятив его сообществу игры, с логотипом Slayers Club на щите.
Чтобы получить в коллекцию специальный скин «Страж», свяжите свой аккаунт Steam с аккаунтом стримингового сервиса Twitch, а затем около часа смотрите любой стрим по Doom: The Dark Ages, для которого были заявлены Twitch Drops.
Акция продлится с 12 мая по 2 июня и будет доступна всем зрителям, наблюдающим за игрой в официальной категории Twitch. Поэтому внимательно следите за своими любимыми стримерами и проверьте, участвуют ли они в акции!
Полноценный релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 5 и Xbox Series.
Надоели своими твичдропами, я не хочу стримы смотреть, пусть просто дают
Нет смотри стримы!
Что мешает оставить стрим на фоне, в 160р и без звука?)
я в таком случае покупаю твич дропсы в частности чаще всего для раста, цена 5-10 рублей, и сразу дают дропов 5-10 , а в них суммарно под 50 предметов)
Все равно это лишние телодвижения. Вообще твич - помойка, а стримы бессмысленны. Надо самому играть, а не смотреть как другие играют.
Твитч не помойка, раз уж заговорил об этом. Хорошее и плохое есть везде. Кто-то видит в твиче одних шкур и дегенератов, а я с 2018 видел там творческих, музыкальных людей, которых даже смог поддержать долгое время и они теперь могут свободно жить и делать искусство.
В России они нихрена не дают, подарок присылают а забрать нельзя // Никита Рест
В чем проблема через впн активировать.
У меня все нормально активировалось, привязывал профиль беседки и стима к твичу, в след. заходе в игру скин появился
А как ты зашёл в учетку беседки через игру? У меня ошибку выдаёт.
Хммм... в самой игре я в учетку беседки не входил, но профиль стима в самом профиле беседки на сайте у меня вроде бы привязан еще со времен этернала, поэтому при запуске игры он у меня без проблем подхватился. А код с твича я активировал на сайте беседки
А у меня че-то нехрена не подвязывается, хотя на сайте беседки стим привязан=/
Включил на фоне, достиг 100% и... тишина. Зайдя в профиль, увидел что не подключен к стиму (хотя ещё черт знает когда подключался), подключил стим, но пропала строчка с процентами и в твич дропах ничего не отображается... Пфф, ну и как быть?
С Nvidia APP Получил дроп, опять же таки только с помощью ВПН все надо делать
А вот с твичем проблемы.. судя по всему тоже надо просматривать через ВПН. Но что если акк у меня уже старый и получал дропы с других игр с росийского ИП-адреса...?
Сейчас пробую с другого ака, привязка беседы+ИП зарубежный. Акк старый, но дропов не получал
У кого есть логин и пароль на активашку? Мб кто-то уже прошли игру и акк больше не нужен.