За просмотр Doom: The Dark Ages на Twitch можно получить халявный скин Палача Рока

Вчера состоялся ранний релиз продолжения легендарной серии мясных шутеров от студии ID Software - DOOM: Dark Ages. В честь такого события Bethesda подготовила скин «Страж» для Палч Рока, посвятив его сообществу игры, с логотипом Slayers Club на щите.

Чтобы получить в коллекцию специальный скин «Страж», свяжите свой аккаунт Steam с аккаунтом стримингового сервиса Twitch, а затем около часа смотрите любой стрим по Doom: The Dark Ages, для которого были заявлены Twitch Drops.

Акция продлится с 12 мая по 2 июня и будет доступна всем зрителям, наблюдающим за игрой в официальной категории Twitch. Поэтому внимательно следите за своими любимыми стримерами и проверьте, участвуют ли они в акции!

Полноценный релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 5 и Xbox Series.