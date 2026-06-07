Замороженный ад, предательство и Цепное копьё: DOOM: The Dark Ages получит сюжетное дополнение Revelations уже в июле

Bethesda и студия id Software официально анонсировали масштабное сюжетное расширение для своего средневекового брутального шутера DOOM: The Dark Ages. Дополнение, получившее громкое название Revelations, добавит в сагу о Палаче Рока новую мрачную главу и будет доступно игрокам уже 7 июля 2026 года.

В опубликованном анонсе разработчики раскрывают интригующую сюжетную завязку: преданный и израненный, Палач Рока оказывается сброшен в безжалостное чистилище, где даже ад скован льдом. Чтобы выбраться из этой ментальной и физической тюрьмы, герою предстоит бросить вызов чудовищным созданиям богов и найти силы двигаться дальше с помощью некоего «таинственного союзника». Основной целью протагониста станет попытка вывести своих верных последователей на путь к спасению. Одной из ключевых сцен анонса является загадочный эпизод, где Палач предстает перед неким «Высшим Советом».

Геймплей дополнения обещает не только привычный адреналин, но и новые механики. Студия делает серьезный упор на усложненные пространственные головоломки на уровнях. Однако главным сюрпризом стала презентация принципиально нового оружия — Цепного копья. Разработчики утверждают, что этот инструмент добавит битвам новое измерение, объединяя убийственную огневую и контактную мощь с невероятной маневренностью: с его помощью Палач сможет эффективно притягивать к себе новые виды адских порождений, включая нового врага — Чернокнижника.

Вместе с релизом аддона id Software подготовила и бесплатный апдейт для всех владельцев оригинальной The Dark Ages. В игре появится крупный патч Ripatorium 3.0, улучшающий местную систему пользовательских арен - появится детальная генерация кодов доступа и кастомизация режимов. Покупатели DLC «Revelations» дополнительно разблокируют в режиме арен три эксклюзивные карты и свежих противников.

Дополнение выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Обладатели Premium и Collector’s версий игры получат расширение абсолютно бесплатно.