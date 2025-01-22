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Doom: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 173 оценки

Запись с демонстрацией сцен DOOM: The Dark Ages появилась в сети перед Xbox Developer Direct

IKarasik
Новости

Новый ролик с демонстрацией DOOM: The Dark Ages появился в сети за день до мероприятия Xbox Developer Direct, запланированного на 23 января.

Видео было опубликовано пользователем YouTube под ником Gougaru. Судя по всему, оно записано во время закрытой презентации Nvidia. В ролике показан краткий обзор локаций из игры в качестве технического демо, созданного для демонстрации возможностей новейших графических карт.

По данным инсайдеров, на самом Xbox Developer Direct планируется более глубокое погружение в игровой процесс DOOM: The Dark Ages, включая боевые сцены и полноценный обзор механик, в отличие от представленных в утечке карт.

Накануне стало известно, что DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года на Xbox Series S|X, ПК и PlayStation 5. Это будет одна из первых «эксклюзивных» игр Microsoft, которая одновременно появится на консолях Sony.

Описание DOOM: The Dark Ages гласит:
«Вы — Уничтожитель Рока (DOOM Slayer), легендарный воин и главное оружие в тёмной и мрачной средневековой войне против сил Ада».

Игра выступает сюжетным приквелом к DOOM 2016 года, который стал коммерческим хитом и к июлю 2017 года разошёлся тиражом в 2 миллиона копий.

Кроме DOOM: The Dark Ages, на Xbox Developer Direct будут представлены подробные показы South of Midnight и Expedition 33, а также анонсируется четвёртая, пока неизвестная игра.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
LORDIGROMAN

Это не геймплей с завтрашнего директа.
Это судя по всему полный ролик, который показывали во время CES на новых карточках нвидии.

4
Arno_Dorrian

Бэтмена бы ночую часть, в мрачном стиле, полное переосмысление

1
top12365

Ага, геймплей....а играем за Каспера?

0
Никита Дроздоvv

Ну это же не геймплей

0
TheLokich

Знаете после второго халтурного дополнения к Дум Этернал я не доверяю теперь ID.

0
Porsche911GT3RS

Что есть отражения на полу, что нет. Никакой разницы для рядового игрока. Когда ты бежишь и стреляешь во всё что движется, нет времени разглядывать чужую ссанину в лучах солнца.

Так что повторяй каждый день сынок! -Это моя видеокарта. Карточек много но эта моя!. Я должен научиться настраивать графон чтобы картинка радовала глаз и фпс стремился к 60+

-2
KsaKen

бомжик детектед сидящий на 1050

-1
KsaKen

почему не сделать гемплей по типу Doom 3? опять всю игру отстреливать волны мобцов

-2
Kollich

И не говори, эти арены очень быстро наскучивают, как и повторяющиеся анимации добиваний

1
Nodas
Doom 3

Потому что 3 это не дум, а хрень ничего общего кроме демонов не имеющая

-2
Simple Jack

коридор, аренка, коридор, аренка..

-4
Большая Флейта

Арена шутер играется на аренах, просто шок......

-2