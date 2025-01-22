Запись с демонстрацией сцен DOOM: The Dark Ages появилась в сети перед Xbox Developer Direct

Новый ролик с демонстрацией DOOM: The Dark Ages появился в сети за день до мероприятия Xbox Developer Direct, запланированного на 23 января.

Видео было опубликовано пользователем YouTube под ником Gougaru. Судя по всему, оно записано во время закрытой презентации Nvidia. В ролике показан краткий обзор локаций из игры в качестве технического демо, созданного для демонстрации возможностей новейших графических карт.

По данным инсайдеров, на самом Xbox Developer Direct планируется более глубокое погружение в игровой процесс DOOM: The Dark Ages, включая боевые сцены и полноценный обзор механик, в отличие от представленных в утечке карт.

Накануне стало известно, что DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года на Xbox Series S|X, ПК и PlayStation 5. Это будет одна из первых «эксклюзивных» игр Microsoft, которая одновременно появится на консолях Sony.

Описание DOOM: The Dark Ages гласит:

«Вы — Уничтожитель Рока (DOOM Slayer), легендарный воин и главное оружие в тёмной и мрачной средневековой войне против сил Ада».

Игра выступает сюжетным приквелом к DOOM 2016 года, который стал коммерческим хитом и к июлю 2017 года разошёлся тиражом в 2 миллиона копий.

Кроме DOOM: The Dark Ages, на Xbox Developer Direct будут представлены подробные показы South of Midnight и Expedition 33, а также анонсируется четвёртая, пока неизвестная игра.