Запись с демонстрацией сцен DOOM: The Dark Ages появилась в сети перед Xbox Developer Direct

Новый ролик с демонстрацией DOOM: The Dark Ages появился в сети за день до мероприятия Xbox Developer Direct, запланированного на 23 января.
Видео было опубликовано пользователем YouTube под ником Gougaru. Судя по всему, оно записано во время закрытой презентации Nvidia. В ролике показан краткий обзор локаций из игры в качестве технического демо, созданного для демонстрации возможностей новейших графических карт.
По данным инсайдеров, на самом Xbox Developer Direct планируется более глубокое погружение в игровой процесс DOOM: The Dark Ages, включая боевые сцены и полноценный обзор механик, в отличие от представленных в утечке карт.
Накануне стало известно, что DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года на Xbox Series S|X, ПК и PlayStation 5. Это будет одна из первых «эксклюзивных» игр Microsoft, которая одновременно появится на консолях Sony.
Описание DOOM: The Dark Ages гласит:
«Вы — Уничтожитель Рока (DOOM Slayer), легендарный воин и главное оружие в тёмной и мрачной средневековой войне против сил Ада».
Игра выступает сюжетным приквелом к DOOM 2016 года, который стал коммерческим хитом и к июлю 2017 года разошёлся тиражом в 2 миллиона копий.
Кроме DOOM: The Dark Ages, на Xbox Developer Direct будут представлены подробные показы South of Midnight и Expedition 33, а также анонсируется четвёртая, пока неизвестная игра.
Это не геймплей с завтрашнего директа.
Это судя по всему полный ролик, который показывали во время CES на новых карточках нвидии.
Бэтмена бы ночую часть, в мрачном стиле, полное переосмысление
Ага, геймплей....а играем за Каспера?
Ну это же не геймплей
Знаете после второго халтурного дополнения к Дум Этернал я не доверяю теперь ID.
Что есть отражения на полу, что нет. Никакой разницы для рядового игрока. Когда ты бежишь и стреляешь во всё что движется, нет времени разглядывать чужую ссанину в лучах солнца.
Так что повторяй каждый день сынок! -Это моя видеокарта. Карточек много но эта моя!. Я должен научиться настраивать графон чтобы картинка радовала глаз и фпс стремился к 60+
бомжик детектед сидящий на 1050
почему не сделать гемплей по типу Doom 3? опять всю игру отстреливать волны мобцов
И не говори, эти арены очень быстро наскучивают, как и повторяющиеся анимации добиваний
Потому что 3 это не дум, а хрень ничего общего кроме демонов не имеющая
коридор, аренка, коридор, аренка..
Арена шутер играется на аренах, просто шок......