Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов

31 марта международная пресса соберется, чтобы поделиться своими обзорами и впечатлениями от долгожданного релиза новой игры серии Doom — Doom: The Dark Ages. Эта дата обещает ознаменовать начало серии подробных обзоров, которые прольют свет на предлагаемые направления и нововведения игры.

Среди основных моментов — практические впечатления, которые обещают дать технический и глубокий взгляд на механику, обстановку и сюжет, предлагаемые игрой, а также раскрытие нового игрового процесса. Ожидается, что эти кадры предоставят фанатам возможность взглянуть на функции и инновации, которые могут изменить представление о классических шутерах от первого лица.

DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.