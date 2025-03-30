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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 283 оценки

Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов

monk70 monk70

31 марта международная пресса соберется, чтобы поделиться своими обзорами и впечатлениями от долгожданного релиза новой игры серии Doom — Doom: The Dark Ages. Эта дата обещает ознаменовать начало серии подробных обзоров, которые прольют свет на предлагаемые направления и нововведения игры.

Среди основных моментов — практические впечатления, которые обещают дать технический и глубокий взгляд на механику, обстановку и сюжет, предлагаемые игрой, а также раскрытие нового игрового процесса. Ожидается, что эти кадры предоставят фанатам возможность взглянуть на функции и инновации, которые могут изменить представление о классических шутерах от первого лица.

DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
lowbrown

Doom Eternal - моя любимая игра за последние лет 10, эту очень жду тоже

1
My life is a game

отлично это мы ждем!
Спасибо всем, кто советовал брать именно обычную

-8
RedundantRutherford

Взял максимальную и даже не думаю сомневаться. Кто-кто, а ID не налажают.

-9
Denv3r 13 RedundantRutherford
Спойлер

Красава!!! И пусть мамкины петушки минусуют!!

-5
PREDATOR7706

Даже уже не жду после прошлых частей платформеров и на эту надежды нет

-8
RedundantRutherford

О да, еще один нитакусик, кому не зашёл Eternal.

-6