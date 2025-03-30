Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов

31 марта международная пресса соберется, чтобы поделиться своими обзорами и впечатлениями от долгожданного релиза новой игры серии Doom — Doom: The Dark Ages. Эта дата обещает ознаменовать начало серии подробных обзоров, которые прольют свет на предлагаемые направления и нововведения игры.
Среди основных моментов — практические впечатления, которые обещают дать технический и глубокий взгляд на механику, обстановку и сюжет, предлагаемые игрой, а также раскрытие нового игрового процесса. Ожидается, что эти кадры предоставят фанатам возможность взглянуть на функции и инновации, которые могут изменить представление о классических шутерах от первого лица.
DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.
Doom Eternal - моя любимая игра за последние лет 10, эту очень жду тоже
отлично это мы ждем!
Спасибо всем, кто советовал брать именно обычную
Взял максимальную и даже не думаю сомневаться. Кто-кто, а ID не налажают.
Красава!!! И пусть мамкины петушки минусуют!!
Даже уже не жду после прошлых частей платформеров и на эту надежды нет
О да, еще один нитакусик, кому не зашёл Eternal.