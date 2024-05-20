Джез Корден считает, что следующая Doom выйдет на консолях PlayStation

В недавнем выпуске подкаста Xbox Two Джез Корден ответил на вопрос о возможном выпуске Starfield от Bethesda Game Studios на PS5. Последнее, что он слышал, в настоящее время порт для PlayStation не находится в разработке, хотя он добавил, что это не значит, что этого никогда не произойдет.

Кроме того, что касается возможности выхода сиквела Doom Eternal на консолях PlayStation, Корден сказал, что шансы на это высоки. В прошлом он высказывал подобные «обоснованные предположения» относительно будущего Xbox, согласно которому основные эксклюзивы от разработчиков, в том числе такие, как Forza и Halo, появятся на PlayStation.