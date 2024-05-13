Журналист намекает на скорый анонс новой части Doom, в сети уже отыскали регистрацию товарного знака для игры

В преддверии скорой презентации от Xbox, где должны будут быть представлены анонсы новых игр от внутренних студий компании, в сети все чаще мелькает информация о продолжении культовой серии шутеров Doom. Недавно о знаменитом проекте студии id Software писали в зарубежном издании The Verge, теперь проект, похоже, подтвердил еще один авторитетный журналист. Согласно сообщению от Тома Уоррена, новая часть Doom будет представлена уже в начале июня.

Предположительная дата анонса шутера совпадает с презентацией Xbox Games Showcase 2024, которая запланирована на 9 июня 2024 года. Судя по заявлению представителя СМИ, Doom станет главным анонсом всего мероприятия. Как отмечает Уоррен, проект станет главной движущей силой для всех будущих проектов игрового подразделения Xbox, в которые будут вложены внушительные средства.

В сети уже удалось обнаружить частичное подтверждение заявлений журналиста о скором анонсе Doom. Пользователи обратили внимание на регистрацию новой торговой марки в США. Документы зарегистрированы от лица компании ZeniMax, куда входят разработчики шутера. При этом сам патент носит название "IDKFA". На первый взгляд это просто набор букв, но на самом деле заголовок "IDKFA" будет хорошо знаком фанатам серии Doom — это чит-код, используемый в классической игре.