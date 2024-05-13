Журналисты Eurogamer подтвердили слухи о скором показе новой Doom

Продолжают распространяться слухи о том, что анонс новой Doom неизбежен. Игра может быть представлена на мероприятии Xbox уже в следующем месяце. В частности, недавно эту информацию подтвердили журналисты из британского Eurogamer. Кроме того, эта информация в настоящее время дополняется недавно обнаруженным зарегистрированным товарным знаком IDKFA, на который ZeniMax Media подала заявку в январе. Аббревиатура, конечно, относится к известному читу.
Это не первое упоминание о новой игре серии Doom. Ещё в прошлом году благодаря утечке материалов судебного процесса между Microsoft и Федеральной торговой комиссией стала достоянием общественности информация о некоторых предстоящих играх, в том числе о чем-то под названием Doom Year Zero. Логично предположить, что эти вещи как-то связаны.
Том Уоррен из The Verge также недавно намекнул на предстоящий анонс новой Doom. Последняя основная часть серии — Doom Eternal — вышла в 2020 году. Остается только надеяться, что это действительно очередной сиквел, созданный в офисах студии id Software.
Конечно же очень жду, ID на протяжении всего времени только радуют своими шедеврами, особенно учитывая что сингловые хардкорные олдскульные шутеры больше ни кто не делает, раньше хоть ещё MachineGames делали годных Вольфов.
Ну и конечно оптимизация в их играх просто божественная, жаль что большинство других игр даже близко не могут показывать такой оптимизон.
Согласен. Лишь бы не пошли на поводу у части общества, которым нужно бегать с 9999 патронами от толп глупых врагов спиной. Ничего не имею против данной концепции, но для этого есть Серьезный Сем.
А вот чувство адреналиновой зарубы Етернала еще ни одна игра не дарила.
Отлично! Ждём.
О,в это мы играем!
А я надеялся на квейк 5.
Дум 2016 года мне зашел, но вот сиквел я быстро дропнул - уж много там было дрoчeвa
Я решил кайфануть и скачал дум 16. Ну как-то после этернала всё медленно что-ли,не хватает мясного крюка и дэша) // Андрей Скрипник
Ждём, дум топ игра) // Дмитрий Кузнецов
Главное, чтобы был не таким мусором как этернал. Лучше в духе дум 2016, где нет всей этой дрочильни без патронов, марио-секций и убогой фэнтезятины.
Да кому она нужна, лол. Eternal и так был перехайплен, а в итоге сплошные платформерные секции и графонистая каша. Лучше бы вообще что-нибудь новое придумали, а не старые франшизы доили. Но это же Bethesda, чего ещё ожидать.