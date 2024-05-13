Журналисты Eurogamer подтвердили слухи о скором показе новой Doom

Продолжают распространяться слухи о том, что анонс новой Doom неизбежен. Игра может быть представлена на мероприятии Xbox уже в следующем месяце. В частности, недавно эту информацию подтвердили журналисты из британского Eurogamer. Кроме того, эта информация в настоящее время дополняется недавно обнаруженным зарегистрированным товарным знаком IDKFA, на который ZeniMax Media подала заявку в январе. Аббревиатура, конечно, относится к известному читу.

Это не первое упоминание о новой игре серии Doom. Ещё в прошлом году благодаря утечке материалов судебного процесса между Microsoft и Федеральной торговой комиссией стала достоянием общественности информация о некоторых предстоящих играх, в том числе о чем-то под названием Doom Year Zero. Логично предположить, что эти вещи как-то связаны.

Том Уоррен из The Verge также недавно намекнул на предстоящий анонс новой Doom. Последняя основная часть серии — Doom Eternal — вышла в 2020 году. Остается только надеяться, что это действительно очередной сиквел, созданный в офисах студии id Software.