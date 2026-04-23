DOOMBLADE 31.05.2023
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
6.2 23 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача динамичной метроидвании Doomblade

monk70 monk70

Epic Games Store запустил свою новую бесплатную акцию. На замену прошлонедельной раздаче The Stone of Madness пришла Doomblade, доступная для всех ПК-геймеров. Как всегда, игру можно добавить в свою библиотеку Epic Games Store навсегда в течение следующих семи дней, до 30 апреля.

Doomblade, первоначально выпущенная в 2023 году разработчиком Muro Studios, представляет собой метроидванию с динамичными боями. Вы берёте на себя роль Глум, последнего представителя своего рода, использующего кровожадное разумное оружие, известное как «Клинок Разрушения», чтобы раскрыть свои силы и сеять кровавую бойню среди врагов.

Геймплей предлагает интересный поворот: благодаря системе управления мышью или джойстиком вы получаете высокую точность в бою. Это позволяет вам летать по воздуху и атаковать врагов касанием, избегая препятствий и оставаясь в воздухе.

kotasha

Чёт кажется эпик скоро настанет попа, ибо именно эта форта содержит их, а они пошли во все тяжкие, да и раздачи мусор, возможно скоро и этого не будет, не понимаю тех кто переходит на их движок убивая свой.