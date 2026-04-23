В Epic Games Store стартовала раздача динамичной метроидвании Doomblade

Epic Games Store запустил свою новую бесплатную акцию. На замену прошлонедельной раздаче The Stone of Madness пришла Doomblade, доступная для всех ПК-геймеров. Как всегда, игру можно добавить в свою библиотеку Epic Games Store навсегда в течение следующих семи дней, до 30 апреля.

Doomblade, первоначально выпущенная в 2023 году разработчиком Muro Studios, представляет собой метроидванию с динамичными боями. Вы берёте на себя роль Глум, последнего представителя своего рода, использующего кровожадное разумное оружие, известное как «Клинок Разрушения», чтобы раскрыть свои силы и сеять кровавую бойню среди врагов.

Геймплей предлагает интересный поворот: благодаря системе управления мышью или джойстиком вы получаете высокую точность в бою. Это позволяет вам летать по воздуху и атаковать врагов касанием, избегая препятствий и оставаясь в воздухе.