Doomsday: Last Survivors объединяется с The King of Fighters '97, чтобы отпраздновать 1-ю годовщину

Бесплатная Doomsday: Last Survivors празднует свою первую годовщину неожиданным, но захватывающим кроссовером. Стратегия на выживание с зомби с многопользовательским режимом онлайн объединит свои силы с легендарным файтингом The King of Fighters '97! Приняв участие в специальном событии, игроки смогут открыть одного из самых культовых персонажей в истории видеоигр, знаменитую Маи Ширануи, в качестве играбельного персонажа.

Ограниченное по времени мероприятие позволяет принять участие в рулетке, чтобы решить головоломку и выиграть награды, в том числе тематические монеты, на которые можно приобрести эксклюзивный контент.

Всем заинтересованным геймерам напоминаем, что Doomsday: Last Survivors можно бесплатно скачать в App Store, Google Play и на ПК.