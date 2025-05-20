В RuStore вышел международный хит - зомби-сурвайвик с элементами RTS Doomsday: Last Survivors

В магазине приложений RuStore доступна новая мобильная стратегия Doomsday: Last Survivors, уже собравшая более 100 млн скачиваний по всему миру.
Doomsday: Last Survivors — постапокалиптическая стратегия на тему выживания после глобальной катастрофы. Здесь игрокам предстоит строить базы, добывать ресурсы, а также сражаться за выживание с зомби и между собой. Все сражения проходят в огромном открытом мире в реальном времени.
В качестве специального бонуса пользователи RuStore получат мощного героя — Фрею Герман, которая на других платформах доступна только за отдельную плату. Этот подарок даст серьезное преимущество в начале игры.
«Мы постоянно пополняем каталог RuStore популярными играми со всего мира — сейчас доступно уже более 20 000 тайтлов. Запуск Doomsday: Last Survivors с эксклюзивным набором для наших пользователей — отличная возможность попробовать одну из самых скачиваемых стратегий с приятным бонусом», — отметил директор по развитию RuStore Илья Ульянов.
Кал рекламирует кал.
Донатные мобильные помойки рекламировать-дно
Просто нужно вкладывать правильные скрины , чтобы люди поняли что это за клонопдобный проект.
Хит, ага как же... Хочется избавиться от таких хитов
Лол
Ну выглядит даже прикольно, но ПГ это не то место где стоит f2p мобилки рекламировать)
Ничего прикольного. 100% игра в стиле, подожди 5 минут, чтоб улучшить стену.
игра про плати либо жди вечность
Да давно все понимают что такое бесплатная игра) На ПГ уж точно.
кто вышел? хит б++ть?)))
eh well////
То-то я думаю что это за международный хит такой о котором ни кто нн слышал xD а тут стало понятно всё
Хит, да ещё и международный. Однозначно шедевр!
Чем то напоминает игру с мобильных телефонов.
Я всё жду подобие How to Survive 2, отличный зомби выживач с крафтом, жаль короткий и заброшенный.
ммммм гомно