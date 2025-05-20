В RuStore вышел международный хит - зомби-сурвайвик с элементами RTS Doomsday: Last Survivors

В магазине приложений RuStore доступна новая мобильная стратегия Doomsday: Last Survivors, уже собравшая более 100 млн скачиваний по всему миру.

Doomsday: Last Survivors — постапокалиптическая стратегия на тему выживания после глобальной катастрофы. Здесь игрокам предстоит строить базы, добывать ресурсы, а также сражаться за выживание с зомби и между собой. Все сражения проходят в огромном открытом мире в реальном времени.

В качестве специального бонуса пользователи RuStore получат мощного героя — Фрею Герман, которая на других платформах доступна только за отдельную плату. Этот подарок даст серьезное преимущество в начале игры.

«Мы постоянно пополняем каталог RuStore популярными играми со всего мира — сейчас доступно уже более 20 000 тайтлов. Запуск Doomsday: Last Survivors с эксклюзивным набором для наших пользователей — отличная возможность попробовать одну из самых скачиваемых стратегий с приятным бонусом», — отметил директор по развитию RuStore Илья Ульянов.