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Doomsday: Last Survivors 15.09.2021
Стратегия, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Зомби, Постапокалипсис
6.4 72 оценки

В RuStore вышел международный хит - зомби-сурвайвик с элементами RTS Doomsday: Last Survivors

RuStore RuStore Официальный аккаунт

В магазине приложений RuStore доступна новая мобильная стратегия Doomsday: Last Survivors, уже собравшая более 100 млн скачиваний по всему миру.

Doomsday: Last Survivors — постапокалиптическая стратегия на тему выживания после глобальной катастрофы. Здесь игрокам предстоит строить базы, добывать ресурсы, а также сражаться за выживание с зомби и между собой. Все сражения проходят в огромном открытом мире в реальном времени.

В качестве специального бонуса пользователи RuStore получат мощного героя — Фрею Герман, которая на других платформах доступна только за отдельную плату. Этот подарок даст серьезное преимущество в начале игры.

«Мы постоянно пополняем каталог RuStore популярными играми со всего мира — сейчас доступно уже более 20 000 тайтлов. Запуск Doomsday: Last Survivors с эксклюзивным набором для наших пользователей — отличная возможность попробовать одну из самых скачиваемых стратегий с приятным бонусом», — отметил директор по развитию RuStore Илья Ульянов.

31
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Алан Битаров

Кал рекламирует кал.

17
Starbit

Донатные мобильные помойки рекламировать-дно

8
JackBV

Просто нужно вкладывать правильные скрины , чтобы люди поняли что это за клонопдобный проект.

7
Jarvis666

Хит, ага как же... Хочется избавиться от таких хитов

3
Гамер132

Лол

2
digitalkid

Ну выглядит даже прикольно, но ПГ это не то место где стоит f2p мобилки рекламировать)

1
Алан Битаров

Ничего прикольного. 100% игра в стиле, подожди 5 минут, чтоб улучшить стену.

2
Властелин Сосцов Алан Битаров

игра про плати либо жди вечность

4
digitalkid Алан Битаров

Да давно все понимают что такое бесплатная игра) На ПГ уж точно.

1
Властелин Сосцов

кто вышел? хит б++ть?)))

1
Alex40001

eh well////

1
Дмитрий Барсук

То-то я думаю что это за международный хит такой о котором ни кто нн слышал xD а тут стало понятно всё

1
erkins007

Хит, да ещё и международный. Однозначно шедевр!

NargrubWal

Чем то напоминает игру с мобильных телефонов.

Keltas_Mizri

Я всё жду подобие How to Survive 2, отличный зомби выживач с крафтом, жаль короткий и заброшенный.

OxygenatedNairn

ммммм гомно