Door Kickers 2 завершает своё путешествие по раннему доступу: названа дата полноценного выхода

Ещё в 2020 году студия KillHouse Games выпустила в ранний доступ Steam свой тактический боевик Door Kickers 2. Поначалу всё шло отлично — игроки были в восторге, а рейтинг положительных отзывов держался на уровне 95%. Но потом что-то пошло не так: оценки упали до 86%, а в комментариях всё чаще стали писать про недоделки и то, что разработчики, похоже, забросили проект.

Но оказалось, что авторы игры никуда не пропали. На днях они сообщили дату полноценного релиза — Door Kickers 2 выйдет из раннего доступа 10 февраля. Пока что создатели не рассказывают подробности о версии 1.0, хотя раньше обещали довести число миссий до 90 штук, а также добавить новые карты и новых врагов.

Напоминаем, что эта игра забрасывает нас на Ближний Восток, где придётся разбираться с террористами. При этом играть можноэтом за разные отряды — спецоперации ЦРУ, армейских коммандос США или спецназ.