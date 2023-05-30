Трогательное акварельное приключение Dordogne получило новый трейлер ©

Сегодня Focus Entertainment и UN JE NE SAIS QUOI, часть UMANIMATION, выпустили очаровательный трейлер «Красочная палитра эмоций» для своей инди-игры Dordogne. Видео представляет Седрика Бабуша, визуального художника, стоящего за игрой, в рассказе о своей личной истории с сеттингом игры на юге Франции и художественным направлением, нарисованным вручную акварелью, которое вдохнуло в нее жизнь.

Dordogne — это красочное и тонкое повествовательное приключение о детских воспоминаниях, любви и семье, которое очень скоро перенесет вас в сияющую французскую сельскую местность

Dordogne — детище французского художника Седрика Бабуша. В сегодняшнем трейлере «Красочная палитра эмоций» он делится своей эмоциональной связью с игрой, захватывающим приключением, в котором вы исследуете захватывающие дух пейзажи Дордони на юге Франции. Этот регион так же дорог Седрику Бабушу, как и эстетика игры, нарисованная вручную. Все его завораживающие пейзажи были созданы с использованием акварельного стиля и техники, которую он оттачивал тридцать лет, с амого детства.

Наслаждайтесь вторым треком уникальной музыки, написанной Supernaive, эти интроспективные звуки поддерживают ностальгическое и душевное путешествие в Дордони. Этот эксклюзивный сингл является частью саундтрека Dordogne, который выйдет вместе с запуском игры.

Dordogne выходит 13 июня на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.