D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict: игра от независимых разработчиков, вдохновлённая классическими Command & Conquer

Стало известно, что к выходу в Steam готовится олдскульная стратегия, которая должна порадовать поклонников Command & Conquer, StarCraft и других классических представителей жанра из 90-х и 2000-х.
Игра перенесёт вас на Землю мрачного будущего, где человечество страдает от последствий генетических экспериментов, бесконечных войн и внеземных аномалий.
Вы сможете сражаться как в одиночном режиме, так и в мультиплеере по сети или локально. Геймплей построен на знакомых принципах — сбор ресурсов, постройка базы и бои наземными, воздушными и морскими юнитами. Как и положено, игра предлагает три фракции с уникальными особенностями, юнитами и зданиями, которые определяют вашу тактику на поле боя.
Дата релиза пока не объявлена, но вы уже можете добавить игру в свой список желаемого в Steam.
Визуал клевый, не думал что нынче кто то такое сделает
делают, так как для узкого круга лиц жанр остается весьма популярным. вот еще одна игра готовится к выходу: https://store.steampowered.com/app/1486920/Tempest_Rising/
Даже графика так и "благоухает" вдохновением.
Когда же выпустят, что-то похожее на генералов?