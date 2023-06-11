Геймплейный трейлер стратегии в реальном времени D.O.R.F., духовной наследницы Command & Conquer Red Alert ©

D.O.R.F. обещает стать духовным преемником Command & Conquer. Впечатляет, насколько хорошо зернистые изометрические спрайты воспроизводят внешний вид и атмосферу тех стратегических игр золотого века в реальном времени.

Действие D.O.R.F. происходит в темной версии будущего Земли, разрушенной генетическими экспериментами, бесконечными войнами и внеземными аномалиями. Впечатляет внимание к деталям стилизации игры, включая пользовательский интерфейс. В трейлере показано ретро-меню построения каркаса со статическими видеоэффектами со старых аналоговых телеэкранов, воспроизводимыми поверх неуклюжих видеороликов с крупным планом выбранных вами юнитов.

У каждой из трех фракций в игре есть отдельная сюжетная кампания: промышленная Разрушающаяся Империя, продвинутый Новый Мировой Порядок и варвары в стиле Безумного Макса. У последних, похоже, самое дурацкое вооружение (читай: гигантский стальной шар смерти, пробивающий вражескую оборону). Я фанат их производственного здания в форме гигантского черепа в стиле дизель-панк. Все фракции имеют в своем распоряжении уникальный арсенал, такой как наземная пушка Рассыпающейся Империи, которая стирает с лица земли целое поселение одним выстрелом, или боевые танки Нового Мирового Порядка, которые выглядят прямо из будущих сражений в оригинальном Терминаторе — в основном, массивное туловище робота катится по гусеницам.