Геймплейный трейлер стратегии в реальном времени D.O.R.F., духовной наследницы Command & Conquer Red Alert

D.O.R.F. обещает стать духовным преемником Command & Conquer. Впечатляет, насколько хорошо зернистые изометрические спрайты воспроизводят внешний вид и атмосферу тех стратегических игр золотого века в реальном времени.
Действие D.O.R.F. происходит в темной версии будущего Земли, разрушенной генетическими экспериментами, бесконечными войнами и внеземными аномалиями. Впечатляет внимание к деталям стилизации игры, включая пользовательский интерфейс. В трейлере показано ретро-меню построения каркаса со статическими видеоэффектами со старых аналоговых телеэкранов, воспроизводимыми поверх неуклюжих видеороликов с крупным планом выбранных вами юнитов.
У каждой из трех фракций в игре есть отдельная сюжетная кампания: промышленная Разрушающаяся Империя, продвинутый Новый Мировой Порядок и варвары в стиле Безумного Макса. У последних, похоже, самое дурацкое вооружение (читай: гигантский стальной шар смерти, пробивающий вражескую оборону). Я фанат их производственного здания в форме гигантского черепа в стиле дизель-панк. Все фракции имеют в своем распоряжении уникальный арсенал, такой как наземная пушка Рассыпающейся Империи, которая стирает с лица земли целое поселение одним выстрелом, или боевые танки Нового Мирового Порядка, которые выглядят прямо из будущих сражений в оригинальном Терминаторе — в основном, массивное туловище робота катится по гусеницам.
Местами прям уши RA2 торчат и... это прекрасно!
Крутяк ,буду ждать
выглядит прикольно
Сразу ностальгия по Red Alert накатила.
Ух ты, даже графику решили унаследовать.