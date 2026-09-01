Создатели олдскульной RTS D.O.R.F. раскрыли подробности одиночной кампании, боевой системы и статуса демоверсии

Ведущий разработчик ретро-стратегии в реальном времени D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict из независимой студии DORFteam поделился масштабным отчетом о текущем состоянии проекта. Главной не самой приятной новостью для фанатов стал перенос публичной демоверсии. По словам автора, выпустить играбельную сборку в этом году не удастся, так как фундаментальные механики логистики, поиск пути вне жесткой сетки и баланс пока требуют серьезной доработки. Чтобы не разочаровывать сообщество сырым билдом, команда сосредоточится на внутренних тестах и демонстрациях геймплея на видео.

Техническая база проекта на модифицированном движке OpenRA показывает впечатляющие результаты в плане оптимизации. Время загрузки в матчи и одиночные миссии составляет всего 1 секунду, хотя запуск самого клиента занимает чуть больше времени. Кроме того, авторы внедрили систему горячей перезагрузки параметров прямо во время работы игры, что позволяет оперативно менять характеристики юнитов и баланс без необходимости перезапускать матч или редактор карт.

Боевая система новинки намеренно уходит от стандартного баланса формата камень-ножницы-бумага и бездумных танковых кулаков в духе классических частей серии Command & Conquer. Танки в игре представляют собой дорогостоящие многобашенные боевые платформы, оснащенные спаренными пулеметами для отстрела пехоты. Пехота же получила возможность укрываться в окопах, зданиях и воронках от взрывов, а также перемещаться по недоступным для тяжелой техники участкам. Фракция Empire получит уникальный бронепоезд, доступный в единственном экземпляре на матч. По ходу сражения этот состав можно постепенно улучшать, превращая обычный транспорт в подвижную крепость с артиллерийскими вагонами и орудиями крупного калибра.

Отказ от привычных стандартов затронул и энергетическую инфраструктуру базы. Разработчики полностью убрали классическую механику глобальной электросети и распределительных кабелей, чтобы избежать раздражающих моментов в сетевых баталиях. Энергия осталась важным элементом лишь для фракции Consortium, где мобильные генераторы питают турели и защитные поля на передовой. Очереди строительства боевых единиц теперь привязаны не к конкретным заводам, а к главным базам, при этом возведение дополнительных производственных зданий в пределах одного узла дает бонус к скорости выпуска войск.

Особый упор сделан на физику окружения и масштабную деформацию ландшафта. Рабочие юниты могут рыть окопы и насыпать холмы, снаряды оставляют глубокие воронки, а в планах авторов значится реализация динамической физики воды по аналогии со стратегией Timberborn. При этом 2D-движок наложил на игру строгие технические ограничения. Из-за особенностей наложения спрайтов в игре не будет луж крови, а насилие ограничат разлетающимися ошметками при взрывах. По этой же причине авторы отказались от стен с возможностью ориентации строго по сторонам света, оставив диагональные укрепления, так как иной подход потребовал бы отрисовки более 100 уникальных графических элементов.

Одиночная кампания предложит порядка 15 миссий для каждой из 3 сторон конфликта. Сюжетное повествование включает развилки и глобальные триггеры в стиле Command & Conquer: Tiberian Sun, когда действия и успехи игрока в одном задании напрямую влияют на условия следующей операции. Между битвами игроки смогут изучать интерактивные штабы с энциклопедией и диалогами персонажей, что напоминает подход кампании StarCraft 2: Wings of Liberty.

Система ветераната в проекте рассчитывает опыт на основе нанесенного урона, а не добиваний, что не позволяет одиночному стрелку случайно забрать все ранги за уничтожение тяжелого танка. Стратегия D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict создается эксклюзивно для ПК и будет поддерживать пользовательские модификации с первого дня релиза.