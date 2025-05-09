Градостроительная головоломка DorfRomantik выйдет на мобильных и консолях в обновлённой версии

Toukana Interactive анонсировала выход популярной головоломки Dorfromantik на мобильных устройствах, PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One. Консольные версии сохранят оригинальный геймплей, а мобильную адаптацию разрабатывает Clockstone Studio.

Dorfromantik — это релаксирующая стратегическая головоломка, где игрок размещает плитки, создавая живописные деревни, леса и реки, выполняя задания и зарабатывая очки. Мобильная версия получит обновлённый геймплей и новые механики, адаптированные под сенсорное управление, сохранив при этом уникальный стиль, атмосферу и пошаговую стратегию.

Игра уже доступна на ПК и Switch, дата релиза мобильной версии пока не объявлена.