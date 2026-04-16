Первое дополнение для Dorfromantik отправит игроков в не-страдающее средневековье

Анонсировано DLC Medieval, которое придаст ландшафтной головоломке Dorfromantik средневековый колорит.

Дополнение исключительно косметическое, так что самые известные развлечения средневековья, как-то: крестовые походы, сожжение ведьм и попытки восстановить Римскую Империю, в игру не попадут.

Как в дополнении обыграют тайлы железной дороги, со средневековьем никак не сочетающиеся, тоже пока неясно (разработчики намеренно держат интригу).

Заявлено, что в дополнении будет представлен не единичный "биом", а целый набор с различной эстетикой под различные пристрастия.

Примерная официально озвученная дата выхода: май-июнь 2026 года.

Посмотреть на эту красоту в динамике можно в официальном трейлере дополнения: