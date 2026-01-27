Авторы "Дороги Жизни" открыли сайт к 82-летию со снятия блокады Ленинграда

27 января в России вспоминают 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В честь этого калининградская студия «Искра» открыла официальный сайт игры «Дорога Жизни». Также авторы симулятора раскрыли, что демоверсия выйдет в мае 2026 года на VK Play и в Steam, а полноценный релиз запланирован на начало осени. В финальной версии будет представлено пять миссий, основанных на архивных документах и свидетельствах очевидцев, и пять сюжетных персонажей, чьи истории раскроются по ходу игры.

Напомним, «Дорога Жизни» — это сюжетный симулятор вождения грузовика ГАЗ-АА по одной из самых опасных трасс в истории — ледовой дороге Ладожского озера, по которой перевозили грузы во время блокады Ленинграда в 1941-1944 годах. Проект нацелен на максимально достоверное воссоздание исторических условий: разработчики не стали упрощать события и сглаживать драматизм. В «Дороге Жизни» сделают акцент на исторической достоверности и психологическом давлении, с которыми ежедневно сталкивались водители на Ладоге.

“Дорога Жизни” для меня очень личный проект. Когда-то это была всего лишь короткая концепция, описывающая, что переживает водитель грузовика в рейсе на ледяной трассе во время авианалета, когда смешивается все: люди, техника, лед, кровь, пространство и время. Моя мечта осуществилась — теперь “Дорога Жизни” становится полноценной игрой. Я хочу рассказать историю мужества простых людей, которые спасли Ленинград ценой своих жизней. Тех, кто каждый день выходил на страшную ледовую трассу, единственную тонкую ниточку, на которой так долго держалась жизнь моего любимого города, - Сергей Гиммельрейх, гейм-директор проекта «Дорога Жизни»

«Дорогу Жизни» анонсировали в ноябре 2025 года. Проект создается при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ). Симулятор «Дорога Жизни» будет доступен игрокам совершенно бесплатно.