Объявлена дата выхода игры "Дорога Жизни" про Великую Отечественную войну

Релиз запланирован на 27 октября

Отечественная «Студия Искра» объявила дату выхода симулятора водителя «Дорога Жизни». Релиз бесплатной игры про Великую Отечественную войну запланирован на 27 октября на VK Play.

Игрок становится водителем полуторки и везет жизненно важные грузы через Ладогу. Метель скрывает дорогу и заносит лобовое стекло, а тяжелая машина неохотно слушается руля. На маршруте нужно объезжать полыньи и трещины, пережидать авианалеты, следить за состоянием машины и чинить ее прямо на льду. В теплушках и на контрольных пунктах водитель встречает регулировщиц, рабочих и других людей, чьи жизни связала блокада.



«Студия Искра»

Также на VK Play доступно бесплатное демо, которое может опробовать любой желающий. Напомним, что «Дорога Жизни» — дебютный проект студии при поддержке Института развития интернета (ИРИ).