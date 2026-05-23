Сквозь лед Ладоги: Вышла демоверсия отечественной игры "Дорога жизни" о подвиге блокадного Ленинграда

Российская студия «Искра» сделала важный шаг на пути к релизу своего исторического проекта. Разработчики выпустили играбельную демоверсию игры «Дорога жизни», посвященной героям Великой Отечественной войны и водителям, спасавшим осажденный город.
Прямо сейчас демо доступно эксклюзивно на платформе VK Play.
Главные подробности релиза демоверсии:
- Тот самый первый рейс: Игроки могут лично сесть за руль легендарной «полуторки» и совершить первый, самый опасный рейс по неокрепшему льду Ладожского озера. Именно эта хрупкая ледовая трасса была единственной нитью, связывающей блокадный Ленинград со всей страной.
- Ранний доступ для сбора отзывов: Авторы честно предупреждают, что представленный билд - ранний. Физика автомобилей, графические детали и общая оптимизация все еще находятся в процессе доработки.
- Почему именно VK Play: Команда выбрала эту площадку для первой пробы пера неслучайно. Разработчики планируют собрать подробный фидбек от отечественных игроков, исправить ключевые ошибки и отполировать проект перед будущим релизом в Steam.
- Погружение в историю: Игра обещает детально воссоздать суровую атмосферу тех дней — метели, постоянную угрозу уйти под лед и обстрелы вражеской авиации.
Полноценный релиз игры состоится позже, но демоверсия - это отличный шанс прикоснуться к проекту уже сейчас и помочь разработчикам сделать его лучше.
Тема сильная, спору нет. Блокада Ленинграда, Дорога жизни - это история, которую нужно знать и помнить. Но чувствуется, что проект явно нишевый и бюджетный. Если атмосфера метели и постоянного страха уйти под лед будет передана нормально, то я готов простить мелкие недочёты. Разработчикам удачи.
Главное чтобы основным противником не оказался коммунист заместо оккупантов, как это часто бывает у современных толкователей истории в кино. Одному из держателей блокады даже почётную табличку пытались у нас в Питере повесить...
Если игра ограничивается ездой по дороге жизни, тогда не вижу смысла в это играть. Хотелось бы более масштабный проект про шофёра во время войны, чтоб герой много где побывал. А кататься строго по плоскому зимнему однообразно белому льду... это не для меня. Такие локации слишком бедны на детали. Игра в первую очередь должна радовать мои глаза, а во вторую очередь всё остальное. Здесь мои глаза ничему не радуются. Точка.