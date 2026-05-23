Сквозь лед Ладоги: Вышла демоверсия отечественной игры "Дорога жизни" о подвиге блокадного Ленинграда

Российская студия «Искра» сделала важный шаг на пути к релизу своего исторического проекта. Разработчики выпустили играбельную демоверсию игры «Дорога жизни», посвященной героям Великой Отечественной войны и водителям, спасавшим осажденный город.

Прямо сейчас демо доступно эксклюзивно на платформе VK Play.

Главные подробности релиза демоверсии:

Тот самый первый рейс: Игроки могут лично сесть за руль легендарной «полуторки» и совершить первый, самый опасный рейс по неокрепшему льду Ладожского озера. Именно эта хрупкая ледовая трасса была единственной нитью, связывающей блокадный Ленинград со всей страной.

Ранний доступ для сбора отзывов: Авторы честно предупреждают, что представленный билд - ранний. Физика автомобилей, графические детали и общая оптимизация все еще находятся в процессе доработки.

Почему именно VK Play: Команда выбрала эту площадку для первой пробы пера неслучайно. Разработчики планируют собрать подробный фидбек от отечественных игроков, исправить ключевые ошибки и отполировать проект перед будущим релизом в Steam.

Погружение в историю: Игра обещает детально воссоздать суровую атмосферу тех дней — метели, постоянную угрозу уйти под лед и обстрелы вражеской авиации.

Полноценный релиз игры состоится позже, но демоверсия - это отличный шанс прикоснуться к проекту уже сейчас и помочь разработчикам сделать его лучше.