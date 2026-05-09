В Steam и VK Play появились страницы "Дороги Жизни" - игры о блокаде Ленинграда

Российская студия «Искра» запустила страницы своей игры Дорога Жизни в VK Play и Steam. Проект приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Демо-версия станет доступна 19 мая, а полноценный релиз ожидается в начале осени. Игра будет распространяться бесплатно.
«Дорога Жизни» — сюжетная игра о водителях грузовиков ГАЗ-АА, работавших на ледовой трассе во время блокады Ленинграда. Авторы делают ставку не на экшен, а на атмосферу, человеческие истории и чувство ответственности. При создании проекта использовались архивные материалы и воспоминания очевидцев, а часть персонажей основана на реальных людях. Например, в игре появится фотокорреспондент Борис — образ, вдохновлённый фотографом Борисом Кудояровым.
В демо игрокам предложат первую миссию продолжительностью около 30–50 минут. Пользователям предстоит управлять «полуторкой», следить за состоянием машины и преодолевать опасности ледовой дороги — снежные бури, трещины и полыньи. Во время рейса нужно будет принимать решения: помогать другим участникам колонны или продолжать путь ради своевременной доставки груза.
Изначально над проектом работали пять человек, но со временем команда выросла примерно до двадцати разработчиков. После выхода демо студия планирует активно собирать отзывы игроков перед полноценным релизом. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
у нас могут делать игры и фильмы только по трем вещам: война, смутное время и сказки. Как же это нарочито и уже надоело, никакого разнообразия
Хм, надо будет опробовать, если еще и на реальных историях основана игра, то вполне заслуживает внимания
Как пела великая певица "Между нами блокада...Ленинграда" а потом её отменили и она вырезала эту строку
проект приурочили к 81-й годовщине дата выхода примерно декабрь правильно понимаю что годовщину победы кто то перенес на зиму и в след году парад будет 9 декабря а не мая ну не удивительно проект создают при поддержке института который участвует в блокировке интернета видимо не смогли посмотреть когда годовщина сами себя заблокировали и не знают дату там не самые умные люди сидят