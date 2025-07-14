34-летний российский про-игрок объяснил, почему он еще не завершил карьеру

Киберспортсмен намерен выиграть важнейшие чемпионаты

Российский профессиональный игрок в Dota 2 Алексей «Solo» Березин объяснил, что мотивирует его продолжать выступать на киберспортивной сцене. Он планирует завершить карьеру только после того, как выиграет крупнейшие турниры по дисциплине — The International или Esports World Cup.

«Я ещё не выиграл The International, это моя мотивация. Наверное, Esports World Cup сейчас тоже равноценен "Инту", так что я хочу выиграть хотя бы один из этих турниров. Или два. Поэтому я до сих пор стараюсь.[Если ты достигнешь этой цели, то сразу завершишь карьеру?] Да, я уже почти 20 лет играю в "Доту", я очень устал».



Алексей «Solo» Березин, профессиональный игрок

На момент публикации материала Березин со своей командой вылетел с Esports World Cup 2025, заняв 9-12 место. А на The International 14 коллектив киберспортсмена пройти не смог.