34-летний российский про-игрок объяснил, почему он еще не завершил карьеру

Киберспортсмен намерен выиграть важнейшие чемпионаты
Российский профессиональный игрок в Dota 2 Алексей «Solo» Березин объяснил, что мотивирует его продолжать выступать на киберспортивной сцене. Он планирует завершить карьеру только после того, как выиграет крупнейшие турниры по дисциплине — The International или Esports World Cup.
«Я ещё не выиграл The International, это моя мотивация. Наверное, Esports World Cup сейчас тоже равноценен "Инту", так что я хочу выиграть хотя бы один из этих турниров. Или два. Поэтому я до сих пор стараюсь.[Если ты достигнешь этой цели, то сразу завершишь карьеру?] Да, я уже почти 20 лет играю в "Доту", я очень устал».
Алексей «Solo» Березин, профессиональный игрок
На момент публикации материала Березин со своей командой вылетел с Esports World Cup 2025, заняв 9-12 место. А на The International 14 коллектив киберспортсмена пройти не смог.
Потому что он еб*лан? И поэтому не закончил
да денег у него нет, а работать не умеет, не может и не хочет.
Ну тебе то точно лучше знать ,что он может а что нет ))
Как говорил Шура Каретный : Работать не хочет ,а воровать не умеет.
Чел нашел, что ему нравится делать, он играет в игру за деньги, причем я думаю зарплата у него не маленькая, не вижу причин осуждения, судя по комментариям.
"20 лет играть в доту"? Звучит как специальный круг ада для наказаний самых-самых)))
Куда скидывать деньги на лечение?
Каждому своё. Тем более если бабки идут, почему бы и нет. Другое дело, когда ты инвалидом становишься из-за профи спорта. Как бывает в обычном спорте сплошь и рядом. И поэтому народ и завершает карьеру.
Ну да травм и увечий нет , так можно и до пенсии кнопки жать..))
Подожду когда прочту : 64-летний российский про-игрок объяснил, почему он еще не завершил карьеру
Семёнов, ты делать-то что-нибудь умеешь?
Нет...
Тогда начинай отчаиваться.
322 доллара уже кончились