Анонсирован турнир FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 с призовым фондом $1 млн

Оператор FISSURE продолжает радовать фанатов киберспорта своими масштабными турнирами, анонсировав грядущий масштабный чемпионат по Dota 2 под названием FISSURE PLAYGROUND. Сами соревнования стартуют 24 января (2025 года) и продлятся до 2 февраля включительно. Проходить же FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 будет в Белграде, Сербия.

Говоря о призовом фонде, он составит внушительные 1.000.000 долларов, а зрители смогут насладиться атмосферой LAN-ивента вживую. Список команд же пока остается в тайне, однако совсем скоро состоится официальное объявление.

Помимо всего прочего, компания FISSURE запланировала не только увлекательные матчи, но и дополнительные активности для фанатов, чтобы создать полноценный праздник киберспорта.