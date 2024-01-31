Azure Ray и G2.iG побили рекорд Dota 2 по длительности серии

Команды G2 Invictus Gaming и Azure Ray установили новый рекорд продолжительности матча в профессиональной сцене Dota 2. Их игра продолжалась более пяти с половиной часов и завершилась после последних пяти карт в серии best-of-5, что состоялось в рамках отборочных на ESL One Birmingham 2024 для Китая. Самая короткая карта в серии была завершена за 44 минуты.

Противостояние Azure Ray и G2 Invictus Gaming продолжалось дольше, чем матч между Cloud9 и ScaryFaceZ, в котором был установлен предыдущий рекорд продолжительности матча - 4 часа 48 минут. Игра между Azure Ray и G2.iG продолжалась 5 часов 34 минуты.

Кроме того, эти команды также установили новый рекорд по продолжительности одной карты в текущей версии Dota 2. Четвертая игра матча закончилась через 107 минут, превысив предыдущую рекордную отметку на 11 минут. Этот рекорд был также установлен в матче между Azure Ray и G2.iG.

G2 Invictus Gaming одержала победу в отборочных на ESL One Birmingham 2024 для Китая и получила слот в основной части турнира, который состоится с 22 по 28 апреля в Бирмингеме.