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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 002 оценки

B8 проиграла все матчи отбора и вылетела с ESL One Birmingham

litellfox
Новости

Команда B8, руководимая Даниилом Dendi Ишутином, не смогла пройти квалификацию на турнир ESL One Birmingham весной этого года. В ходе квалификационных матчей им не удалось одержать ни одну победу, лишившись возможности получить слот на турнире.

Их первый матч против команды Secret завершился поражением со счетом 0:2, а затем NAVI Junior победила их со счетом 2:1. В ходе последнего матча B8 имела шанс вернуться в игру, но молодежная команда смогла удержать преимущество, и коллектив Ишутина был вынужден покинуть отборочные.

Турнир ESL One Birmingham запланирован на апрель 2024 года в английском Бирмингеме. В западноевропейских квалификационных матчах восемь команд сражаются за один слот, чтобы принять участие в турнире.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
xomy4ek

походу денди все деньги с инта просрал теперь приходиться играть в доту

0
Hawler

Вот днища

-1