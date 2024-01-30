B8 проиграла все матчи отбора и вылетела с ESL One Birmingham

Команда B8, руководимая Даниилом Dendi Ишутином, не смогла пройти квалификацию на турнир ESL One Birmingham весной этого года. В ходе квалификационных матчей им не удалось одержать ни одну победу, лишившись возможности получить слот на турнире.

Их первый матч против команды Secret завершился поражением со счетом 0:2, а затем NAVI Junior победила их со счетом 2:1. В ходе последнего матча B8 имела шанс вернуться в игру, но молодежная команда смогла удержать преимущество, и коллектив Ишутина был вынужден покинуть отборочные.

Турнир ESL One Birmingham запланирован на апрель 2024 года в английском Бирмингеме. В западноевропейских квалификационных матчах восемь команд сражаются за один слот, чтобы принять участие в турнире.