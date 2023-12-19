Бывший киберспортсмен раскритиковал Valve за бан смурфов в Dota 2

Бывший профессиональный игрок в Dota 2, чемпион The International 2018 и 2019 Анатан "ana" Фам раскритиковал компанию Valve за то, что они блокируют игроков, которые создают дополнительные учетные записи в игре. Об этом он написал в X (Twitter).

"Как мы можем играть в Dota 2 с друзьями, если не можем найти обычные катки на основном аккаунте и мы не можем смурфить?", - спросил двукратный победитель The International.

Киберспортсмен уточнил, что использует опцию, которая позволяет соревноваться без рейтингов, но это не помогает.

"Чтобы уточнить: да, я ставлю в очередь sea/aus, и для тех, кто не умеет правильно читать/понимать, это называется нерейтинговыми совпадениями, но кажется, что они сделали систему намного строже. Не имел такого опыта в других играх без рейтинга", - пожаловался Фам.

Как сообщалось ранее, Valve в 2023 году заблокировал более 100 000 учетных записей в Dota 2. Значительное количество блокировок касалось смурфинга - недобросовестного поведения, когда игрок, который имеет высокий игровой рейтинг, создает себе новую низкоуровневую учетную запись и, соответственно, попадает к игрокам с низким рейтингом (чаще всего, это новые или малоопытные игроки). Благодаря такому преимуществу игрок не только с легкостью может победить, своими действиями он еще разрушает удовольствие от игры другим участникам.