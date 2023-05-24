Чемпион "Московского Киберспорта" перешел в сербскую профессиональную команду по Dota 2

Участник и победитель турниров «Московского Киберспорта» по Dota 2 Георгий swedenstrong Зайналабидов вошел в состав профессиональной сербской команды Level UP. Среди его новых тиммейтов – известный российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин, а также игроки из Украины, Дании и Боснии и Герцеговины.

Этот состав еще до подписания сербским клубом выиграл квалификацию во второй дивизион Западной Европы, где сыграет за право перейти в первый дивизион в следующем DPC-сезоне.

Ранее swedenstrong выступал за украинскую Natus Vincere, но эта команда показала слабые результаты в соревнованиях, поэтому состав был расформирован. Георгий был чемпионом самого первого сезона «Московского Киберспорта» в 2020 году в составе команды Excellent Esports.