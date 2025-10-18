Датамайнеры нашли намек на возвращение арканы для Drow Ranger в Dota 2

По информации датамайнеров, в ночь на 18 октября в обновлении Dota 2 была удалена строчка кода, связанная со слотом арканы на Drow Ranger. Аналогичная ситуация происходила ранее с Earthshaker, у которого после появился эксклюзив в сундуке под названием Cosmic Heroes Hoard 2025. Об этом сообщил Telegram-канал “Fay”.

Учитывая, что аркана на Drow Ranger является одной из самых востребованных и эксклюзивных косметических вещей в игре, ее появление в сундуке станет значимым событием для игроков, которые раньше не успели получить набор. Многие фанаты также связывают этот шаг также с возвращением арканы на Windranger в зимнем сундуке, что может указывать на тенденцию Valve по возрождению редких и ранее недоступных вещей в Dota 2.

Официальных подтверждений от Valve пока нет, однако активность в коде, истории с Earthshaker и Windranger дают основания считать, что вскоре игроки смогут попытать счастья в получении арканы для Drow Ranger.