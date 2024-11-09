Для Dota 2 вышло обновление с новым героем и четвёртым актом "Павшей короны"

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2, добавив нового героя по имени Кез и завершающий, четвёртый акт сюжетного события «Павшая корона». Новый герой, Кез — птица-самурай и глава ордена казураев, стал символом революции. Его впервые представили на турнире The International 2024.

Кез отличается двумя наборами уникальных способностей: один — для атак с казурайской катаной, другой — с клинками сай ордена Шодо. Полный список его способностей, а также комикс с предысторией и обои можно найти на официальном сайте игры.

Четвёртый акт «Павшей короны», «Шпили Скайраса», завершает историю противостояния за престол Скайраса. После предательства сестры Империи в битву за трон возвращается Шен, возрождённая как Vengeful Spirit. Её поддерживают герои, включая Акса и Кристальную Деву, и вместе они сражаются за судьбу королевства. Все акты «Павшей короны» будут доступны до 15 января 2025 года.