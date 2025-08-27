Dota 2, HSBG и LoL: "Московский Киберспорт" проведет масштабные турниры в конце августа

Dota 2, HSBG и LOL – спешите зарегистрироваться на турниры 29-31 августа

Федерация компьютерного спорта Москвы 29-31 августа на платформе «Московский Киберспорт» турниры проведет турниры по Dota 2, Hearthstone: Battlegrounds и League of Legends. Принять участие могут все желающие граждане РФ — достаточно пройти простую регистрацию на сайте Cybermos.ru.

Dota 2. Турнир №19

29 августа

Регистрация открыта до 17:55 29 августа

Формат 5х5

Призовые:

1 место – 12 000 рублей

2 место – 8 000 рублей

HSBG. Турнир №17

30 августа

Регистрация открыта до 17:55 30 августа

Формат 1х1

Призовые:

1 место – 3 500 рублей

2 место – 2 500 рублей

3-4 места – 2 000 рублей

5-6 места – 1 000 рублей

LOL. Турнир №12

31 августа

Регистрация открыта до 17:55 31 августа

Формат 5х5

Призовые:

1 место – 12 000 рублей

2 место – 8 000 рублей

Турниры «Московского Киберспорта» проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках серии в 2025 году пройдет порядка 135 турниров с общим призовым фондом более 2,5 млн рублей. Следить за новостями и анонсами мероприятий можно на сайте Cybermos.ru, странице «Московского Киберспорта» ВКонтакте, а также в Telegram-канале CYBERMOS.