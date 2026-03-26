Dota 2 обновилась до 7.41: улучшения геймплея и конец эпохи старых видеокарт

Valve выпустила крупное обновление 7.41 для Dota 2, сосредоточившись на улучшении читаемости игрового процесса и технической стабильности.

Одним из главных нововведений стали новые визуальные индикаторы: теперь над героями появляется уведомление, когда союзник использует лечащие предметы. Это делает командные взаимодействия более понятными и снижает вероятность ошибок в напряжённых моментах.

Изменения коснулись и внутриигрового магазина. Компоненты для мощных артефактов теперь автоматически сортируются от самых дорогих к дешёвым, упрощая быструю покупку и делая процесс более предсказуемым.

Патч также исправляет ряд технических проблем, включая редкую ошибку с регистрацией урона при ограничениях на снаряды. Отдельное внимание уделено режиму Ability Draft, который получил заметные правки баланса и удобства.

Вместе с обновлением Valve объявила о прекращении поддержки устаревших видеокарт. Будущие улучшения потребуют полной совместимости с DirectX 11. По оценкам компании, изменения затронут лишь небольшую долю пользователей, но позволят развивать игру с учётом современных технологий.