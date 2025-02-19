Dota 2 получила масштабное обновление "Вольные воды" с изменениями на карте и новыми механиками

19 февраля в Dota 2 вышло крупное обновление «Вольные воды», которое значительно изменило карту, геймплей и систему нейтральных предметов.

Река, ранее разделявшая карту пополам, теперь простирается дальше на север и юг. Обе пещеры Рошана были перемещены ближе к центру, а на карте появились новые нейтральные крипы. Также изменились Терзатели — теперь они появляются в одном месте, зависящем от времени суток. После их убийства игроки получат область с лечащим эффектом.

Патч 7.38 добавил ресурс Madstone, который позволяет создавать уникальные нейтральные предметы. Зачищая лагерь нейтралов, игрок получает два камня – один себе, второй случайному союзнику. Теперь каждый нейтральный предмет состоит из артефакта, дающего активную способность, и зачарования, добавляющего пассивные бонусы.

Valve также улучшила удобство игры:

таймер возрождения Рошана,

моментальное использование предметов из рюкзака,

новые визуальные эффекты,

таймеры на способности и эффекты.

Помимо этого, в патче 7.38 переработаны способности, экономика и баланс большинства предметов и героев.