Dota 2 получила масштабное обновление "Вольные воды" с изменениями на карте и новыми механиками

19 февраля в Dota 2 вышло крупное обновление «Вольные воды», которое значительно изменило карту, геймплей и систему нейтральных предметов.
Река, ранее разделявшая карту пополам, теперь простирается дальше на север и юг. Обе пещеры Рошана были перемещены ближе к центру, а на карте появились новые нейтральные крипы. Также изменились Терзатели — теперь они появляются в одном месте, зависящем от времени суток. После их убийства игроки получат область с лечащим эффектом.
Патч 7.38 добавил ресурс Madstone, который позволяет создавать уникальные нейтральные предметы. Зачищая лагерь нейтралов, игрок получает два камня – один себе, второй случайному союзнику. Теперь каждый нейтральный предмет состоит из артефакта, дающего активную способность, и зачарования, добавляющего пассивные бонусы.
Valve также улучшила удобство игры:
- таймер возрождения Рошана,
- моментальное использование предметов из рюкзака,
- новые визуальные эффекты,
- таймеры на способности и эффекты.
Помимо этого, в патче 7.38 переработаны способности, экономика и баланс большинства предметов и героев.
ракам завезли их стихию
Дота 2 уже столько раз менялась, раз 10..
з@ебал уже этот обдолбаный жадный, жирный п@дар Гейб со своим ребалансом и обновами , а-ля, "оно вам нах не нужно, но мы выкатили"...
Там очень много изменений.
Cкинули бы ссылку на официальную презентацию от Valve https://www.dota2.com/wanderingwaters?l=russian
Игры и так идут минут по 50+... так с этой картой ещё больше будет теперь) КАЙФ.