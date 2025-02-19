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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 151 оценка

Dota 2 получила масштабное обновление "Вольные воды" с изменениями на карте и новыми механиками

butcher69
Новости

19 февраля в Dota 2 вышло крупное обновление «Вольные воды», которое значительно изменило карту, геймплей и систему нейтральных предметов.

Река, ранее разделявшая карту пополам, теперь простирается дальше на север и юг. Обе пещеры Рошана были перемещены ближе к центру, а на карте появились новые нейтральные крипы. Также изменились Терзатели — теперь они появляются в одном месте, зависящем от времени суток. После их убийства игроки получат область с лечащим эффектом.

Патч 7.38 добавил ресурс Madstone, который позволяет создавать уникальные нейтральные предметы. Зачищая лагерь нейтралов, игрок получает два камня – один себе, второй случайному союзнику. Теперь каждый нейтральный предмет состоит из артефакта, дающего активную способность, и зачарования, добавляющего пассивные бонусы.

Valve также улучшила удобство игры:

  • таймер возрождения Рошана,
  • моментальное использование предметов из рюкзака,
  • новые визуальные эффекты,
  • таймеры на способности и эффекты.

Помимо этого, в патче 7.38 переработаны способности, экономика и баланс большинства предметов и героев.

21
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
xomy4ek

ракам завезли их стихию

12
Arkadiy Artemenko

Дота 2 уже столько раз менялась, раз 10..

1
MalevolentGalileo

з@ебал уже этот обдолбаный жадный, жирный п@дар Гейб со своим ребалансом и обновами , а-ля, "оно вам нах не нужно, но мы выкатили"...

0
Danny Lamb

Там очень много изменений.

Cкинули бы ссылку на официальную презентацию от Valve https://www.dota2.com/wanderingwaters?l=russian

-2
Andrey Likarenko

Игры и так идут минут по 50+... так с этой картой ещё больше будет теперь) КАЙФ.

-3