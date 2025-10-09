ЧАТ ИГРЫ
Dota 2 учит детей работать в команде и контролировать эмоции, заявил эксперт

Simple Jack Simple Jack

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как киберспорт при правильном подходе может быть полезен для развития детей. В качестве примера специалист привел популярные игры — Dota 2 и Counter-Strike.

«Командные дисциплины вроде Dota или Counter-Strike учат коммуникации, взаимодействию в команде, распределению ролей, ответственности за общий результат. Многие игры формируют навык стратегического мышления, умение анализировать ситуацию и принимать быстрые решения под давлением. Кроме того, ребенок учится работать с информацией в ограниченное время, планировать ресурсы и контролировать эмоции», — отметил Голубев.

Специалист подчеркнул, что качества, приобретенные во время занятий киберспортом, пригодятся ребенку в дальнейшей жизни.

«Эти качества востребованы и за пределами игр — будь то учеба, работа или коммуникация в реальной жизни. Поэтому игры в целом и киберспорт в частности могут быть полезными инструментами развития, но только если они правильно встроены в систему: через кружки, секции, клубы, где есть тренер, способный направить процесс в нужное русло», — сказал Голубев.

DezkQ
12
Комментарий удален
Fedaykin
1
DezkQ Fedaykin

Этот на твою аватарку похож

4
AndralStormborn

Про контроль эмоций особенно смешно. Общеизвестно, что комунити школоты из доты и ксго - самые токсичные и неадекватные

6
Agentdead

Это про соло игоков, там реально помойка. Кто играет в пати там как раз норм комуникация и командная игра.

5
samosan

Кс с дотой уже куча лет и их основная аудитория давно школу закончила.Жаль только,мозгов всё равно не прибавилось.

1
SEAL-KillerXXL

И с мамками дружить!

5
Fedaykin
Avtor-avtora

Девушка на фото очень похожа на одну известную порно-актрису ... наверно это она и есть 😁

4
ОгурчикЮрец

Фото конечно. И понравилась фраза "контролировать эмоции" Он наверно доту на фото видел. Фото убрали :(

2
A E

вероятно это из-за того что она играет в доту

1
SexualHarassmentPanda

Уже заменили :DD PG это теперь дочерний филиал от реддита

PertinaciousVerin

так наверное, получил двойку, проорал в доте. испытал катарсис
вышел из игры спокойным и адекватным человеком

2
selfreaver

ахахах. семейным ценностям она учит

2
ant 36436

Пусть он это депутатам расскажет... если повезёт может даже подерутся.

1
Рикочико

Дота 2 ГОСТ всё равно не получит. Габен не пытайся!

1
SOLUS5678

Видимо этот Голубев в Доту не играл а то там все его отчимы сидят и расскажут о нём и его маме.))))

1
