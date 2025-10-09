Dota 2 учит детей работать в команде и контролировать эмоции, заявил эксперт

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как киберспорт при правильном подходе может быть полезен для развития детей. В качестве примера специалист привел популярные игры — Dota 2 и Counter-Strike.

«Командные дисциплины вроде Dota или Counter-Strike учат коммуникации, взаимодействию в команде, распределению ролей, ответственности за общий результат. Многие игры формируют навык стратегического мышления, умение анализировать ситуацию и принимать быстрые решения под давлением. Кроме того, ребенок учится работать с информацией в ограниченное время, планировать ресурсы и контролировать эмоции», — отметил Голубев.

Специалист подчеркнул, что качества, приобретенные во время занятий киберспортом, пригодятся ребенку в дальнейшей жизни.

«Эти качества востребованы и за пределами игр — будь то учеба, работа или коммуникация в реальной жизни. Поэтому игры в целом и киберспорт в частности могут быть полезными инструментами развития, но только если они правильно встроены в систему: через кружки, секции, клубы, где есть тренер, способный направить процесс в нужное русло», — сказал Голубев.