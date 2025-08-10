ЧАТ ИГРЫ
Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.1 3 218 оценок

"Dota 2 всегда будет жить": менеджер Team Spirit не верит в "смерть" игры

Solstice Solstice

Он отметил, что пользователи до сих пор играют в первую «Доту»

Менеджер команды Team Spirit Дмитрий «Korb3n» Белов считает, что Dota 2 будет жить «всегда». Во время личной трансляции он отметил, что пользователи будут продолжать играть в нее, как сейчас в первую «Доту».

Думаю, пока я играю в «Доту», она всегда будет жить. Она действительно будет жить всегда, но нужно разделять киберспорт и саму игру. Сама «Дота» как игра будет всегда жить в той или иной реинкарнации. Зайдите на IC-Cup, там люди до сих пор играют в первую «Доту», воспитывают детей и радуются жизни.

Дмитрий «Korb3n» Белов, менеджер состава Team Spirit

Ранее Белов раскритиковал серию чемпионатов The International по Dota 2 из-за падения уровня организации, низких призовых и отсутствия конвента к турниру. Он считает, что Valve все равно на главнейшее соревнование в дисциплине.

yrroodd

Учитывая , что "нормальная дота" сдохла еще году в 13-14 ,его заявления выглядят забавно.

6
MaRtKuS

ДОТА 2 уже давно умерла. Фансервис только, его Дедлок заменит.

6
Danny Lamb

Это по каким метрикам она умерла?

2
Сережаа
ДОТА 2 уже давно умерла.

Всем бы так умирать...

1
DezkQ

Как устроить ядерный апокалипсис без без ядерного оружия.

1. Выкупить Валв, Габен продавать не хочет, но есть же наследники )

2. Закрыть Доту и КС2, профт!

4
Serg_Sigil

Увы.. но все игрушки рано или поздно канут в лету, когда игры станут по-настоящему виртуальной реальностью, а не эта хрень VR)

kotasha

Игра уже померла, олды уже ушли все из игры, одна карта один и тот же режим