"Dota 2 всегда будет жить": менеджер Team Spirit не верит в "смерть" игры

Он отметил, что пользователи до сих пор играют в первую «Доту»
Менеджер команды Team Spirit Дмитрий «Korb3n» Белов считает, что Dota 2 будет жить «всегда». Во время личной трансляции он отметил, что пользователи будут продолжать играть в нее, как сейчас в первую «Доту».
Думаю, пока я играю в «Доту», она всегда будет жить. Она действительно будет жить всегда, но нужно разделять киберспорт и саму игру. Сама «Дота» как игра будет всегда жить в той или иной реинкарнации. Зайдите на IC-Cup, там люди до сих пор играют в первую «Доту», воспитывают детей и радуются жизни.
Дмитрий «Korb3n» Белов, менеджер состава Team Spirit
Ранее Белов раскритиковал серию чемпионатов The International по Dota 2 из-за падения уровня организации, низких призовых и отсутствия конвента к турниру. Он считает, что Valve все равно на главнейшее соревнование в дисциплине.
Учитывая , что "нормальная дота" сдохла еще году в 13-14 ,его заявления выглядят забавно.
ДОТА 2 уже давно умерла. Фансервис только, его Дедлок заменит.
Это по каким метрикам она умерла?
Всем бы так умирать...
Как устроить ядерный апокалипсис без без ядерного оружия.
1. Выкупить Валв, Габен продавать не хочет, но есть же наследники )
2. Закрыть Доту и КС2, профт!
Увы.. но все игрушки рано или поздно канут в лету, когда игры станут по-настоящему виртуальной реальностью, а не эта хрень VR)
Игра уже померла, олды уже ушли все из игры, одна карта один и тот же режим