"Dota 2 всегда будет жить": менеджер Team Spirit не верит в "смерть" игры

Он отметил, что пользователи до сих пор играют в первую «Доту»

Менеджер команды Team Spirit Дмитрий «Korb3n» Белов считает, что Dota 2 будет жить «всегда». Во время личной трансляции он отметил, что пользователи будут продолжать играть в нее, как сейчас в первую «Доту».

Думаю, пока я играю в «Доту», она всегда будет жить. Она действительно будет жить всегда, но нужно разделять киберспорт и саму игру. Сама «Дота» как игра будет всегда жить в той или иной реинкарнации. Зайдите на IC-Cup, там люди до сих пор играют в первую «Доту», воспитывают детей и радуются жизни.



Дмитрий «Korb3n» Белов, менеджер состава Team Spirit

Ранее Белов раскритиковал серию чемпионатов The International по Dota 2 из-за падения уровня организации, низких призовых и отсутствия конвента к турниру. Он считает, что Valve все равно на главнейшее соревнование в дисциплине.