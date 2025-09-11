"Эй, нуб, удали игру и ***"". Гейб Ньюэлл рассказал, что регулярно играет в Dota 2

Глава Valve Гейб Ньюэлл обратился к фанатам Dota 2 в приветственной речи, показанной перед стартом основной стадии The International 2025. Турнир проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября, в нём участвуют шестнадцать команд, а призовой фонд уже превысил 2,58 млн долларов.
Вспоминая историю чемпионата, Ньюэлл отметил, что первый The International в Кёльне 14 лет назад изменил его отношение к игре:
«До первого The International я действительно получал удовольствие от игры, но после него я её полюбил. Я люблю не только саму игру, но и сообщество».
Он добавил с улыбкой, что даже негативные комментарии не портят ему впечатления:
«Люди пишут мне гадости в чате и раз в неделю говорят: „Эй, нуб, удали игру и ***“. Но в действительности это лишь отражение энергии и энтузиазма игроков. Вот почему после стольких лет я продолжаю играть в Доту каждый день».
По словам Ньюэлла, возвращение турнира в Германию — отличный повод вновь «праздновать и аплодировать». Он поприветствовал всех зрителей — от ветеранов сообщества до новичков, впервые включивших трансляцию.
The International 2025 обещает стать главным событием года для фанатов MOBA, а сам Ньюэлл остаётся её главным преданным фанатом.
